Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.2 комментария
Путин заявил о неразрывной связи России с мировой экономикой
Путин: Россия была и остается неотъемлемой частью мировой экономической системы
Россия была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума.
Президент Владимир Путин направил приветствие участникам XXIX Петербургского международного экономического форума, сообщается на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что страна остается важным элементом мирового рынка.
«Подчеркну, наша страна была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы», – отметил российский лидер.
В телеграмме указывается, что Москва открыта для конструктивной работы со всеми партнерами, разделяющими принципы взаимного уважения.
«По традиции форум объединит ведущих политиков и представителей деловых кругов, ученых и общественных деятелей для обсуждения актуальных вопросов российской и мировой политики и экономики. Тема нынешней встречи – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему» – отражает фундаментальные запросы современного этапа развития», – заявил Путин.
«Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы», – отметил президент.
«Уверен, что ваши традиционно насыщенные и ориентированные на результат дискуссии послужат выработке новых эффективных решений во всех сферах экономической и социальной жизни, в том числе в энергетике, цифровизации, продовольственной безопасности и развитии человеческого капитала, укреплении финансового и торгового суверенитета, в целом будут работать на благо наших государств и народов, содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности», – говорится в телеграмме.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.