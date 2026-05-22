    Зачем Европа срывает антироссийскую комбинацию США
    Роспотребнадзор запретил реализацию армянской минеральной воды «Джермук»
    Российские банкоматы научили работать без интернета
    Европа создала на Украине рабовладельческий строй Зеленского
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Мадьяр запретил ввоз в Венгрию сельскохозяйственной продукции с Украины
    Полиция пришла с обысками в резиденцию Макрона
    Лавров заявил о недопустимости поглощения Евразии структурами НАТО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    22 мая 2026, 22:23 • Новости дня

    Путин провел встречу с главой Тувы Ховалыгом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, обсудив экономический рост региона и необходимость строительства новых образовательных учреждений.

    «Владислав Ховалыг информировал Президента о социально-экономической ситуации в регионе. Отдельно обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», – сообщила пресс-служба Кремля в «Максе».

    Глава государства обратил внимание на то, что рост валового регионального продукта в 2025 году почти в два раза превысил общероссийские показатели: «За прошлый год он почти в два раза выше, чем по России в целом». Ховалыг подчеркнул, что экономические успехи положительно сказываются на жизни населения: уровень бедности упал почти на 10%, а безработица сократилась в три раза, сообщается на сайте Кремля.

    Несмотря на положительную динамику, Путин отметил, что уровень безработицы в Туве все еще превышает средний по стране.

    Президент также высоко оценил работу руководства региона по привлечению инвестиций, выразив надежду на успешную реализацию новых проектов.

    «Приоритетная для нас задача – это, конечно, рост собственных доходов бюджета. В прошлом году они выросли на 24%. С 2020 года – в 2,5 раза. Впервые за 13 лет мы сформировали бюджет с полным обеспечением фонда оплаты труда с учётом роста МРОТ», – заявил Ховалыг.

    Особое внимание на встрече уделили социальным вопросам. Путин указал на необходимость строительства новых школ и детских садов, а также реконструкции существующих. По словам президента, количество детей, обучающихся во вторую смену, в Туве почти вдвое выше, чем в среднем по России.

    «На это просил бы обратить внимание. Соответствующие указания будут даны и федеральному правительству, чтобы Вам помогли», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с руководителем Тувы.

    Осенью 2024 года Путин попросил Ховалыга сохранить высокие темпы ввода жилья. Во время визита в республику российский лидер отметил сумасшедшие темпы развития внутреннего туризма.

    22 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничиться заявлениями после удара по Старобельску нельзя, Минобороны поручено проработать свои предложения, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования после атаки украинских войск на Старобельск, передает ТАСС. Об этом президент сообщил во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент.

    Кроме того, глава государства добавил, что внимательно выслушал доклады об ударе по студенческому общежитию. Информацию ему оперативно предоставили руководители ЛНР, оборонного ведомства, МЧС и Федеральной службы безопасности.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте. Российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за преднамеренного удара по студенческому общежитию.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.


    22 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Участник «Время героев» доложил Путину о ходе работы над Народной программой «Единой России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координатор направления Народной программы «Единой России» Владимир Сайбель сообщил президенту России о поступлении более миллиона инициатив, значительная часть которых связана с поддержкой участников СВО и их семей. Владимир Путин одобрил предложение незамедлительно реагировать на такие запросы, не дожидаясь официального утверждения новой партийной программы.

    Герой России, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» Владимир Сайбель в ходе встречи президента Владимира Путина с выпускниками первого потока программы «Время героев» доложил главе государства о ходе работы над новой Народной программой партии, в которую, по его словам, уже поступило более миллиона предложений граждан, значительная часть которых касается поддержки участников специальной военной операции и их семей, передает Telegram-канал ЕР.

    Сайбель подчеркнул, что многие обращения носят срочный характер и не требуют ожидания формального утверждения документа, поскольку отражают реальные проблемы людей на местах.

    «При этом я принял решение обратиться к руководству партии, к коллегам-однопартийцам с тем, что нет необходимости ждать утверждения Народной программы, потому что большая часть предложений, которые поступают от конкретных людей, не имеют системного характера. Порой это больше крик души, чьё-то конкретное предложение по небольшому вопросу. И нужно решать эти вопросы уже сейчас, доказывать делом свою гражданскую позицию. Особую роль здесь, конечно, играют ребята, которые идут на выборы. И особенно - участники специальной военной операции», – отметил он.

    В ответ глава государства поддержал такой подход, указав, что подобные обращения граждан нередко сигнализируют о сбоях в работе органов власти и требуют системного анализа.

    «Нужно искать, откуда возник конкретный сбой, откуда, почему появляется этот крик души, где эта неурегулированность и сбой по системе», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев». Владимир Сайбель удостоен звания Героя России за продолжение командования разведгруппой после тяжелейшего ранения и удержание стратегически важных позиций. В настоящее время является заместителем председателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов и заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    22 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы украинских властей, заявив, что их исполнение делает солдат соучастниками преступлений. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев»

    Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин: Выпускники программы «Время героев» не боятся преодолевать вызовы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущее страны можно смело доверить участникам программы подготовки управленцев из числа ветеранов спецоперации «Время героев», поскольку они доказали свою преданность родине и готовность к вызовам, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев», передает РИА «Новости». Глава государства выразил уверенность, что именно такие люди должны формировать основу будущего управленческого аппарата страны.

    «Вы прошли через это горнило суровых испытаний военными действиями, боевыми действиями, войной. Именно поэтому я в свое время и обратил внимание на то, что такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев», – сказал Путин.

    Российский лидер отметил, что в народе таких граждан называют «солью земли русской». По его словам, решение перейти с поля боя на гражданскую службу свидетельствует о готовности преодолевать трудности, принимать решения и нести ответственность.

    «То, что вы приняли решение... перебраться с поля боя в другую сферу деятельности, рискнули попробовать себя на почве гражданской службы, это тоже говорит о том, что вы готовы к вызовам и не боитесь их преодолевать», – сказал он.

    Президент также призвал выпускников сохранять единство и чувство локтя, не забывая о боевом братстве при работе в различных сферах.

    «Было бы очень правильно, поверьте мне, если бы вы, работая на разных участках, никогда не забывали о том, что такое боевое братство», – призвал Путин.

    Путин подчеркнул, что государство обязательно поддержит тех участников программы, которые решат баллотироваться в депутаты Государственной думы.

    Программа «Время героев» реализуется с 2024 года Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской «Сенеж». Ее главная цель заключается в подготовке высококвалифицированных руководителей для органов власти из числа ветеранов спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел в Кремле встречу с выпускниками первого потока программы.

    Участник этого проекта Олег Джафаров стал заместителем губернатора Еврейской автономной области.

    Всего за время существования образовательной инициативы руководящие посты заняли более 70 ветеранов спецоперации.

    22 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин обвинил Киев в намеренном ударе по студенческому общежитию
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин связал атаку беспилотников украинской армии на общежитие в Старобельске в Луганской Народной Республике с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев» высказался об атаке ВСУ на студенческое общежитие в Старобельске, передает Кремль в Max.

    «Подчеркну, это важно: никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы – нет никаких оснований», – заявил глава государства.

    По словам президента, атака носила целенаправленный характер и проходила в три волны.

    «Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место», – сказал президент.

    Как отметил российский лидер, киевские власти совершают подобные преступления, чтобы сместить фокус внимания с текущих событий в стране и на передовой, а также спровоцировать ответную реакцию Москвы для последующих обвинений в адрес России.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Он также поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что, по последним данным, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек. Заявление глава государства сделал во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «На данный момент известно о том, что шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести», – сказал российский лидер, передает ТАСС. Глава государства сделал это заявление во время общения с выпускниками образовательной программы «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.

    22 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников на образовательное учреждение в Луганской Народной Республике, где спали подростки.

    Президент России Владимир Путин резко осудил атаку украинских сил по Старобельскому колледжу в ЛНР, передает ТАСС. Начиная встречу с выпускниками программы «Время героев», российский лидер подчеркнул бесчеловечность произошедшего.

    «Вынужден начать с трагических событий, о которых вы наверняка уже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», – заявил президент.

    В ночь на пятницу украинские дроны ударили по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Старобельске. В здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, еще 39 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, пока 18 семей ждут новостей о судьбе своих близких.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в атаке на образовательное учреждение.

    Постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на обстрел колледжа в Старобельске.

    Глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко сообщила о 40 пострадавших при массированном ударе беспилотников.

    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    22 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин почтил минутой молчания память погибших при ударе по Старобельску

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин и участники программы «Время героев» провели минуту молчания в память о жертвах украинской атаки на колледж в Старобельске.

    Российский лидер начал мероприятие с комментариев по поводу трагедии, передает ТАСС. «Сейчас я просил бы встать и почтить память погибших», – сказал президент.

    Владимир Путин подчеркнул, что в данной ситуации недостаточно ограничиться лишь официальными заявлениями дипломатов. В связи с этим оборонному ведомству поручено разработать конкретные предложения по ответным мерам на действия украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных.

    Российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за этой атаки.

    22 мая 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил о катастрофическом положении украинской армии на фронте

    Путин: Киевский режим терпит провалы на фронте

    Путин заявил о катастрофическом положении украинской армии на фронте
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Президент России на встрече с выпускниками программы «Время героев» высказался о текущем состоянии дел на передовой, передает ТАСС. Глава государства обратил внимание на то, что киевские власти терпят серьезные неудачи.

    «Хотя причины подобного преступного поведения киевского режима понятны, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой – это постоянные провалы на фронте: сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую», – подчеркнул российский лидер.

    Путин отметил, что противнику не помогает регулярная западная помощь, которую активно разворовывают.

    «Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, ну не могут утерпеть просто, не могут утерпеть, ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт», – отметил глава государства.

    Он также добавил, что в этой катастрофической для противника ситуации растет дезертирство.

    Ранее Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева.

    21 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина
    Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму игрокам, тренерскому штабу и поклонникам «Локомотива» после победы ярославского хоккейного клуба в Кубке Гагарина.

    «Уважаемые друзья! От души поздравляю вас с ярким триумфом – завоеванием Кубка Гагарина», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин отметил, что «Локомотив» в ходе турнира «демонстрировал динамичную, красивую игру, в честной борьбе взял верх над сильными, достойными соперниками, показал настоящий командный дух и сплочённость».

    Также российский лидер подчеркнул, что хоккеисты вписали новую страницу в славную летопись отечественного спорта. Отдельно он отметил преданных болельщиков клуба, которые искренне поддерживают команду.

    «Желаю вам новых спортивных вершин и всего самого доброго», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ярославский «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Хоккеисты «Локомотива» обыграли казанский «Ак Барс».

    Главный тренер ярославского клуба Боб Хартли сразу после победы объявил о завершении профессиональной карьеры.

    22 мая 2026, 04:27 • Новости дня
    Глава федеральной комиссии США по искусству Кук собрался посетить ПМЭФ

    Tекст: Антон Антонов

    Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил, что планирует посетить ПМЭФ и присутствовать на пленарном заседании, где ожидается выступление президента России Владимира Путина.

    «Оргкомитет форума и госдепартамент США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать», – приводит слова Кука РИА «Новости».

    Американский чиновник является основателем и президентом Национального фонда памятников США. Он специализируется на России во Всемирном фонде памятников.

    Ранее Кук участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, выступал в посольстве РФ в Вашингтоне и читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России сообщило о желании американских предпринимателей участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. Форум пройдет с 3 по 6 июня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал содержательное выступление главы государства на предстоящем форуме.

    22 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин рассказал о бегстве украинских коррупционеров в Израиль

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правящая элита Украины не только погрязла в тотальном воровстве, но и активно помогает своим соратникам тайно скрываться за рубежом, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Он подверг жесткой критике украинское руководство, передает ТАСС. Глава государства обратил внимание на тотальное воровство среди высших чиновников Украины.

    «Ситуация, для правящей верхушки, усугубляется и разлагающей общество, всепоглощающей коррупцией, которая покрывается главарями режима. Собственно говоря, они сами являются участниками этих коррупционных схем, поэтому и помогают потом бежать друг другу из страны, спасаясь в Израиле, в других странах, за рубежом», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин предсказал бегство киевских властей за границу.

    Глава государства назвал нынешнее украинское руководство преступной группировкой.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Владимира Зеленского в сокрытии масштабных коррупционных схем.


    22 мая 2026, 12:40 • Новости дня
    Песков: Путин перенес встречу с главой Ульяновской области Русских

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча президента Владимира Путина с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских перенесена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Вчерашняя встреча с Русских была отменена по техническим причинам, она состоится через неделю или через две», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    В четверг Песков анонсировал беседу Владимира Путина с Алексеем Русских по телемосту.

    22 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин объявил троекратное «ура» в честь тех, кто на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками программы «Время героев» объявил троекратное «ура» в честь тех, кто на фронте, и кому сложнее всего, выразил полную уверенность в победе российских бойцов.

    Президент России Владимир Путин не сомневается в успехе участников специальной военной операции, передает ТАСС. Об этом российский лидер сообщил в ходе общения с выпускниками программы «Время героев».

    Завершая встречу, глава государства обратился к военнослужащим и их сослуживцам со словами благодарности и напутствия. «Спасибо вам, спасибо вашим товарищам, которые сейчас на фронте и в успехе которых мы не сомневаемся. Во имя России!» – сказал Путин.

    Кроме того, президент объявил троекратное «ура» в честь тех, кто находится на передовой и кому сейчас сложнее всего.

    «Мы с вами здесь сидим в центре Москвы, в Кремле. Говорим об очень важных и сложных вещах. Но вы поймете: все-таки сложнее всего тем ребятам, которые сейчас, вот сейчас, на поле боя. И давайте мы сделаем так, как уже делали, в их честь, в их поддержку, на счет «три», громко, так, чтобы они услышали, – троекратное «ура», – предложил Путин.

    После чего, поддержанный голосами бойцов, трижды воскликнул «ура».

    На встрече с выпускниками программы «Время героев» президент назвал ветеранов спецоперации солью земли русской.

    Путин предложил сделать участников этой программы костяком будущих управленцев.

    Помимо этого Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования на атаку украинских войск по Старобельску.

    22 мая 2026, 07:34 • Новости дня
    Путин наградил главу Сахалинской области орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин наградил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщили в региональном правительстве.

    Президент Владимир Путин наградил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, пишет ТАСС. Информацию о награждении подтвердили в региональном правительстве.

    В правительстве области сообщили агентству, что указ о награждении уже подписан. В документе отмечается, что награда присуждена за значительный вклад в социально-экономическое развитие Сахалинской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Валерий Лимаренко официально вступил в должность губернатора Сахалинской области.

    Весной того же года президент России поддержал идею строительства моста на остров.

    Летом прошлого года глава региона объявил эвакуацию жителей из-за угрозы цунами.

    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    Руководство Луховицкого авиазавода сообщило о планах показать Ил-114-300 на ПМЭФ
    Швейцария назначила референдум по ограничению числа жителей
    Экс-помощница Байдена Тара Рид захотела жить в Нижегородской области
    Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира
    АТОР: Отдых за рубежом резко подешевел для россиян из-за крепкого рубля

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

