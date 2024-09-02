Путин: Развитие внутреннего туризма в России идет сумасшедшими темпами

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Внутренний туризм развивается сумасшедшими темпами. Просто в разы увеличивается объем туристов, которые сейчас отдыхают и знакомятся с Россией», – передает ТАСС слова Путина, отметившего, что это касается и Тувы.

«Очень красиво, если сказать по-простому и не придумывать ничего», – добавил российский лидер, говоря о республике.

Ранее президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ СОШ № 20 им. Героев Отечества Кызыла заявил, что жители Тувы принимают участие в спецоперации на Украине, они защищают всю страну, это блестящий пример патриотизма.