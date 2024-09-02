Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.0 комментариев
Путин: Развитие внутреннего туризма в России идет сумасшедшими темпами
Внутренний туризм в России, в том числе в Туве, развивается «сумасшедшими темпами», заявил президент Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызыльской школе № 20.
«Внутренний туризм развивается сумасшедшими темпами. Просто в разы увеличивается объем туристов, которые сейчас отдыхают и знакомятся с Россией», – передает ТАСС слова Путина, отметившего, что это касается и Тувы.
«Очень красиво, если сказать по-простому и не придумывать ничего», – добавил российский лидер, говоря о республике.
Ранее президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ СОШ № 20 им. Героев Отечества Кызыла заявил, что жители Тувы принимают участие в спецоперации на Украине, они защищают всю страну, это блестящий пример патриотизма.