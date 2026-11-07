Российские прыгуны на батуте завоевали серебро и бронзу чемпионата мира

Пенкин и Бутько выиграли серебро и бронзу на ЧМ по прыжкам на батуте

Tекст: Мария Иванова

Соревнования проходят в китайском Нанкине, передает ТАСС.

Победу одержал американец Уэст Фаулер.

Российские спортсмены впервые с 2019 года выступают на чемпионате мира под флагом страны. В 2021 году россияне выходили на помост под флагом национальной федерации, мировые первенства 2022 и 2023 годов они были вынуждены пропустить, на чемпионате мира 2025 года в Испании выступили в нейтральном статусе.

Атлеты из России на текущем турнире завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Чемпионат мира завершится 8 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские спортсмены Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов стали победителями этапа Кубка мира в синхронных прыжках на батуте.

Незадолго до этого российские прыгуны на батуте отказались от участия в заключительном этапе Кубка мира в Германии для лучшей подготовки к чемпионату мира в Китае.