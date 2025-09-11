Стало известно о намерении BYD внедрить сверхбыструю зарядку в ЕС в 2026

BYD решила внедрить технологию сверхбыстрой зарядки для электромобилей в Европе

Tекст: Денис Тельманов

BYD намерена внедрить свою технологию сверхбыстрой зарядки в европейские модели электромобилей с 2026 года, а в течение трех лет начать производство всех своих электромобилей в Европе, сообщает ТАСС.

Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли назвала новый стандарт зарядки «огромным прорывом» в отрасли и подчеркнула, что у компании есть потенциал для дальнейших инноваций, несмотря на конкуренцию со стороны европейских брендов.

В ходе разговора с Financial Times Ли также отметила: «Я думаю, у нас еще есть большой потенциал для дальнейшего развития, даже если некоторые [европейские] бренды будут нас догонять».

Она ответила на замечания руководителей автопрома Европы о высокой себестоимости производства, подчеркнув, что BYD учла опыт работы в Таиланде и способна поддерживать низкие затраты благодаря собственной экономически эффективной технологии.

В прошлом году выручка BYD выросла на 34% и составила 777,1 млрд юаней, что позволило китайской компании обойти Tesla по объему выручки: у американского производителя этот показатель за 2024 год составил 97,7 млрд долларов.

BYD была основана в 1995 году, имеет штаб-квартиру в Шэньчжэне и представлена на Гонконгской и Шэньчжэньской биржах. Компания занимается выпуском не только автомобилей, но и аккумуляторов, солнечных батарей, компонентов для смартфонов и полупроводников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск может стать первым в мире триллионером благодаря беспрецедентному компенсационному пакету Tesla на 1 трлн долларов. Компания «Атом» реализует проект электромобиля с акцентом на российские комплектующие, кроме некоторых импортных электронных деталей. Автопром Германии несет многомиллиардные потери из-за действующих пошлин на рынке США.