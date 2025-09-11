В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.0 комментариев
Стало известно о намерении BYD внедрить сверхбыструю зарядку в ЕС в 2026
BYD решила внедрить технологию сверхбыстрой зарядки для электромобилей в Европе
Китайская компания BYD планирует оснастить европейские электромобили системой, позволяющей увеличить запас хода почти на 470 км за пять минут.
BYD намерена внедрить свою технологию сверхбыстрой зарядки в европейские модели электромобилей с 2026 года, а в течение трех лет начать производство всех своих электромобилей в Европе, сообщает ТАСС.
Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли назвала новый стандарт зарядки «огромным прорывом» в отрасли и подчеркнула, что у компании есть потенциал для дальнейших инноваций, несмотря на конкуренцию со стороны европейских брендов.
В ходе разговора с Financial Times Ли также отметила: «Я думаю, у нас еще есть большой потенциал для дальнейшего развития, даже если некоторые [европейские] бренды будут нас догонять».
Она ответила на замечания руководителей автопрома Европы о высокой себестоимости производства, подчеркнув, что BYD учла опыт работы в Таиланде и способна поддерживать низкие затраты благодаря собственной экономически эффективной технологии.
В прошлом году выручка BYD выросла на 34% и составила 777,1 млрд юаней, что позволило китайской компании обойти Tesla по объему выручки: у американского производителя этот показатель за 2024 год составил 97,7 млрд долларов.
BYD была основана в 1995 году, имеет штаб-квартиру в Шэньчжэне и представлена на Гонконгской и Шэньчжэньской биржах. Компания занимается выпуском не только автомобилей, но и аккумуляторов, солнечных батарей, компонентов для смартфонов и полупроводников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск может стать первым в мире триллионером благодаря беспрецедентному компенсационному пакету Tesla на 1 трлн долларов. Компания «Атом» реализует проект электромобиля с акцентом на российские комплектующие, кроме некоторых импортных электронных деталей. Автопром Германии несет многомиллиардные потери из-за действующих пошлин на рынке США.