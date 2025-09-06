Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.3 комментария
Tesla может сделать Маска первым в мире триллионером
Tesla предложила Илону Маску беспрецедентную премию в 1 трлн долларов
Американский предприниматель Илон Маск может стать первым в мире триллионером, поскольку Tesla предлагает беспрецедентный компенсационный пакет в размере 1 триллиона долларов.
Благодаря крупнейшему корпоративному пакету выплат в истории, чистый капитал самого богатого человека в мире может увеличиться с 430,9 млрд долларов США до 1 трлн долларов США, пишет GBNews.
Согласно плану совета директоров, Илону Маску предоставляется до 12% от общего объема акций Tesla, что превратит его из миллиардера в триллионера.
«Традиционные компенсационные пакеты, предоставляемые руководителям других компаний, были признаны неподходящими для разработки системы поощрения господину Маску», – сказано в документах компании.
Стоимость акций Маска составит около 1,03 трлн долларов, если Tesla достигнет своей целевой рыночной стоимости в 8,6 трлн долларов. Чтобы достичь этой цели, стоимость Tesla должна увеличиться почти в восемь раз за следующее десятилетие, что составит около 7,5 трлн долларов США.
Если это произойдет, количество акций Маска увеличится, что предоставит ему дополнительный контроль над компанией по производству электромобилей.
По данным Reuters, Маск не получит никакой зарплаты или денежных средств в рамках этого предложения, а вознаграждение будет зависеть исключительно от результатов конкурентов.
Это также зависит от успеха Tesla в продаже электромобилей, внедрении беспилотных роботакси и выпуске человекоподобных роботов с искусственным интеллектом.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, продажи Tesla в ЕС в июле упали на 42,4%. Bloomberg узнало, что Tesla закрывает проект суперкомпьютера Dojo. При этом компания одобрила выплату Маску премии в размере 96 млн акций ограниченного обращения, что эквивалентно почти 30 млрд долларов.