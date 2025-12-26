Минцифры выявило за три года почти 1 млн фишинговых сайтов в России

Tекст: Катерина Туманова

За три года совместно с другими ведомствами было выявлено 988 тыс. вредоносных интернет-ресурсов. Порядка 400 тыс. из них связаны с запрещенным контентом, около 150 тыс. – с деструктивной информацией, на 37 тыс. обнаружили нарушения в части персональных данных, передает ТАСС.

Для блокировки угроз было направлено почти 800 тыс. обращений в разные госведомства, включая более 302 тыс. в Генпрокуратуру, 139 тыс. – в Роскомнадзор, свыше 99 тыс. – в Банк России, 140 тыс. – в ФНС, 76 тыс. – в НКЦКИ, более 29 тыс. – в МВД и более 9 тыс. – в центр «Доменный патруль».

Специалисты компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone ранее отмечали, что количество фишинговых ресурсов в России в 2025 году снизилось в 1,5 раза и этот тренд наблюдается во всех доменных зонах.

В 2025 году Bi.Zone обнаружила 179 тыс. вредоносных ссылок против 350 тыс. годом ранее и 134 тыс. доменов. ГосСОПКА за этот год обработала более 204 тыс. киберинцидентов, из них почти 26 тыс. были подтверждены и закрыты, свидетельствует статистика Минцифры.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МВД отметило, что мошенники используют фишинговые ресурсы для сбора персональной информации пользователей. При этом кибермошенники увеличили число краж у молодежи в 2025 году вдвое.