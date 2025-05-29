Кибермошенники вдвое увеличили кражи у молодежи в 2025 году

Tекст: Мария Иванова

Кибермошенники вдвое увеличили объем средств, похищенных у молодежи с начала 2025 года, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы ВТБ, злоумышленники все чаще используют методы социальной инженерии и современные цифровые технологии, чтобы получить доступ к деньгам несовершеннолетних или их родителей.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин отметил: «С начала года мы фиксируем двукратный рост числа мошеннических атак, нацеленных на молодежь. Подростки становятся легкой добычей для злоумышленников из-за недостаточного опыта и доверчивости». Он также подчеркнул, что в период летних каникул риск мошенничества возрастает.

ВТБ уточняет, что среди основных схем обмана – поддельные онлайн-вакансии, телефонные угрозы, фейковые новости и слухи в соцсетях. Часто мошенники убеждают несовершеннолетних установить программы для удаленного доступа к устройствам под предлогом «повышения защиты» или помощи, а также используют площадки онлайн-игр для обмана.

Ранее сообщалось, что случаи мошенничества с участием несовершеннолетних выросли на четверть за первый квартал 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Дети чаще всего становятся жертвами мошенников при покупках в интернете и в онлайн-играх, где применяются психологические трюки.

Между тем вTelegram активизировались мошенники, которые рассылают голосовые сообщения с ложными обещаниями заработка на лайках.