Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.0 комментариев
Кибермошенники вдвое увеличили кражи у молодежи в 2025 году
С начала 2025 года кибермошенники похитили у несовершеннолетних вдвое больше денег, чем годом ранее, активно используя социальную инженерию и цифровые уловки.
Кибермошенники вдвое увеличили объем средств, похищенных у молодежи с начала 2025 года, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы ВТБ, злоумышленники все чаще используют методы социальной инженерии и современные цифровые технологии, чтобы получить доступ к деньгам несовершеннолетних или их родителей.
Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин отметил: «С начала года мы фиксируем двукратный рост числа мошеннических атак, нацеленных на молодежь. Подростки становятся легкой добычей для злоумышленников из-за недостаточного опыта и доверчивости». Он также подчеркнул, что в период летних каникул риск мошенничества возрастает.
ВТБ уточняет, что среди основных схем обмана – поддельные онлайн-вакансии, телефонные угрозы, фейковые новости и слухи в соцсетях. Часто мошенники убеждают несовершеннолетних установить программы для удаленного доступа к устройствам под предлогом «повышения защиты» или помощи, а также используют площадки онлайн-игр для обмана.
Ранее сообщалось, что случаи мошенничества с участием несовершеннолетних выросли на четверть за первый квартал 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Дети чаще всего становятся жертвами мошенников при покупках в интернете и в онлайн-играх, где применяются психологические трюки.
Между тем вTelegram активизировались мошенники, которые рассылают голосовые сообщения с ложными обещаниями заработка на лайках.