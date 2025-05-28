МВД: Мошенники чаще всего крадут деньги детей в онлайн-играх

Tекст: Алексей Дегтярев

Преступники часто используют Telegram-каналы, предлагающие товары по уникальным ценам, сказал Елясов, передает ТАСС.

Такие сообщества практически невозможно контролировать или установить организаторов, а мошенники активно манипулируют эмоциями потенциальных жертв. Особенно часто МВД фиксирует преступления при попытках покупки кроссовок через подобные схемы.

Другой крупной площадкой для хищений стали онлайн-игры с развитой экономикой, где ценятся аккаунты или предметы, имеющие рыночную стоимость. «Когда в онлайн-игре есть то, что монетизируется, однозначно есть гарантии, что там будут действовать мошенники», – заявил Елясов.

Он привел пример из игры Roblox, где за первые два месяца текущего года зафиксировали около 50 преступлений, большинство из которых нанесли ущерб в 10–20 тыс. рублей. В ряде случаев мошенники под видом покупки игровой валюты завладевали банковскими картами родителей и переводили все средства, иногда даже оформляли кредиты на жертв.

Ранее в МВД сообщали, что за первый квартал 2025 года случаи мошенничества с участием несовершеннолетних выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.