События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.3 комментария
Системы ПВО Саудовской Аравии сбили три ракеты хуситов
Официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны трех крылатых ракет йеменских хуситов, летевших в направлении Эр-Рияда.
Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» выпустили ракеты по столице Саудовской Аравии, передает ТАСС. «ПВО перехватили и уничтожили три крылатые ракеты, запущенные террористами-хуситами в направлении региона Эр-Рияд», – заявил Турки аль-Малики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о нанесении ударов по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.
Возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция уничтожила выпущенные баллистическую и крылатую ракеты.
В воскресенье системы противовоздушной обороны перехватили две летевшие в направлении столицы королевства ракеты.