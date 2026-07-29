Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
WSJ: Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме
WSJ: Трамп менее радушно принял Нетаньяху из-за затягивания войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп оказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху менее теплый прием, чем обычно, из-за затянувшегося конфликта с Ираном, пишут СМИ.
Во вторник в Вашингтоне завершились переговоры американского и израильского лидеров, передает РИА «Новости». Позже пресс-служба Белого дома назвала атмосферу прошедшей встречи позитивной и продуктивной.
«Нетаньяху получил от Трампа менее радушный прием, поскольку война с Ираном затягивается», – отмечает издание. При этом неназванный американский чиновник подчеркнул, что между двумя политиками сохраняются крепкие отношения.
Ранее, 8 июля, Дональд Трамп объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном, которое было достигнуто 18 июня. После этого американские вооруженные силы провели несколько серий атак на иранскую территорию. Центральное командование ВС США объяснило эти действия ответом на угрозы коммерческим судам в Ормузском проливе.
В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и перекрыл Ормузский пролив. Иранские власти также обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия с Ираном.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил несогласие с подписанным американской администрацией меморандумом.
Американский лидер предостерег главу правительства Израиля от дальнейшей эскалации конфликта.