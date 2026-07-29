Украинец через «Дайвинчик» угрожал ударом по военному госпиталю

Tекст: Вера Басилая

Фигурант дела о вербовке через Telegram-сервис знакомств «Дайвинчик» признался на видео, что отправил девушке координаты военного госпиталя, а затем получил угрозы, передает РИА «Новости».

По словам молодого человека, он познакомился с девушкой в чате и поверил ее рассказу о желании навестить дядю, вернувшегося со спецоперации.

«Я скинул координаты госпиталя военного под словами ее, что она хочет приехать к дяде, который с СВО вернулся», – рассказал задержанный.

Вслед за этим, как сообщил юноша, собеседница прислала видеосообщение, где вместо нее оказался украинский мужчина в бронежилете и маске. Он поставил ультиматум: либо россиянин начинает работать на них, либо по переданным координатам госпиталя будет нанесен ракетный удар.

ФСБ выявила многочисленные случаи использования украинскими спецслужбами сервиса «Дайвинчик» для вовлечения граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана. С июля 2025 года силовики задержали 46 молодых россиян в 16 регионах страны за выполнение заданий спецслужб Украины, включая нападения на правоохранителей и поджоги.

Следственный комитет сообщил о вербовке российской молодежи украинскими спецслужбами через популярные платформы для знакомств.

Напомним, ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск за содействие террористической деятельности.

В числе сервисов, где спецслужбы Украины в Telegram вербовали наемников и агентов, был «Дайвинчик», указали в ФСБ. С его помощью украинская сторона вовлекала российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

Видео признания фигурантов дела о вербовке через Telegram смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».