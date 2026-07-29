Захарова: Киев несомненно ударит по Европе изнутри в той или иной форме

Tекст: Вера Басилая

Захарова выразила уверенность в том, что украинские власти обратят свое оружие против западных союзников, передает радио Sputnik. По ее словам, это произойдет неизбежно.

«В том, что киевский режим нанесет удар – какой он будет, мне сложно сказать, – именно по своим собственным создателям и спонсорам, по Европейскому союзу изнутри, я имею в виду, на территории европейского континента, у меня сомнений нет», – сказала дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что предпочла бы не делать подобных прогнозов. При этом она отметила, что Владимир Зеленский наверняка не упустит такую возможность.

Захарова заявила ранее, что Москва неоднократно предупреждала европейские страны о неспособности контролировать действия украинских властей.

Официальный представитель МИД России обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских государствах.

Российские дипломаты открыто указывали польскому руководству на риски помощи нынешнему киевскому режиму.