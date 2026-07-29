Трамп на церемонии прощания с Грэмом раздавал чиновникам конфеты

Tекст: Дарья Григоренко

На церемонии прощания с Грэмом Трамп отвлекся от траурной службы, чтобы раздать подчиненным освежающие конфеты.

Прощание проходило во вторник в Вашингтонском национальном соборе, в первом ряду сидели президент, его сын Эрик с супругой, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр финансов Скотт Бессент, спецпосланник Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, передает РИА «Новости».

Когда приглашенные ораторы зачитывали прощальные речи, вспоминая деятельность сенатора-русофоба, Трамп достал из кармана пиджака конфеты и предложил их сидевшим рядом Вэнсу и Бессенту. Те, по описанию очевидца, были заметно удивлены, но, неловко улыбнувшись, приняли угощение, что вызвало у президента искреннюю улыбку.

Ранее во время церковных песнопений Трамп выглядел скучающим. В отличие от большинства присутствующих он не смотрел в текст и не пытался подпевать, предпочитая оглядываться по сторонам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм* 11 июля внезапно скончался после непродолжительной болезни.

После его смерти судьба масштабного законопроекта о санкциях против покупателей российских энергоносителей оказалась под вопросом.

По данным телеканала Newsmax Дональд Трамп и Владимир Зеленский во вторник планируют провести переговоры в Вашингтоне.