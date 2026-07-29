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    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    38 комментариев
    29 июля 2026, 12:54 • Новости дня

    Трамп на церемонии прощания с Грэмом раздавал чиновникам конфеты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время прощальной службы по сенатору Линдси Грэму* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) президент США внезапно угостил ближайших подчиненных освежающими конфетами из кармана пиджака.

    На церемонии прощания с Грэмом Трамп отвлекся от траурной службы, чтобы раздать подчиненным освежающие конфеты.

    Прощание проходило во вторник в Вашингтонском национальном соборе, в первом ряду сидели президент, его сын Эрик с супругой, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр финансов Скотт Бессент, спецпосланник Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, передает РИА «Новости».

    Когда приглашенные ораторы зачитывали прощальные речи, вспоминая деятельность сенатора-русофоба, Трамп достал из кармана пиджака конфеты и предложил их сидевшим рядом Вэнсу и Бессенту. Те, по описанию очевидца, были заметно удивлены, но, неловко улыбнувшись, приняли угощение, что вызвало у президента искреннюю улыбку.

    Ранее во время церковных песнопений Трамп выглядел скучающим. В отличие от большинства присутствующих он не смотрел в текст и не пытался подпевать, предпочитая оглядываться по сторонам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм* 11 июля внезапно скончался после непродолжительной болезни.

    После его смерти судьба масштабного законопроекта о санкциях против покупателей российских энергоносителей оказалась под вопросом.

    По данным телеканала Newsmax Дональд Трамп и Владимир Зеленский во вторник планируют провести переговоры в Вашингтоне.

    * Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

    28 июля 2026, 18:19 • Новости дня
    Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продлилась час
    Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продлилась час
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским завершились.

    Согласно информации журналистов пула Белого дома, общение политиков заняло около часа, передает ТАСС.

    Украинский лидер покинул резиденцию в 10.52 по местному времени. При этом сама встреча началась в 09.47.

    Напомним, Зеленского провели на встречу с президентом США Дональдом Трампом через боковой вход вместо парадного.

    Ранее в Белом доме заявили о желании завершить украинский конфликт.

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    27 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном

    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном при провале переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон активно обсуждает дипломатическое урегулирование с Тегераном, однако готов применить силу при отсутствии быстрых результатов диалога, заявил президент США Дональд Трамп.

    В интервью порталу Axios президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обозначил жесткую позицию по текущему диалогу, передает ТАСС. «Мы ведем очень интенсивные переговоры с Ираном. Если они не увенчаются успехом, мы вернемся к очень решительным военным действиям», – сказал глава государства.

    Политик подчеркнул нежелание затягивать дипломатический процесс. «Либо все произойдет быстро, либо не произойдет вовсе», – уточнил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. В июне стороны обменялись ракетными ударами.

    Американский лидер пригрозил Тегерану возобновлением атак при провале ядерных переговоров.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    27 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке

    NYT: Трамп имеет три сценария по Ближнему Востоку

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп имеет три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, но ни один из них не способен улучшить обстановку, пишет NYT.

    «У Трампа есть три основных варианта: военная эскалация, экономические репрессии или объявление победы и уход из региона. Каждый из них обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, его зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом», – пишет New York Times (NYT).

    Газета подчеркивает, что каждый из вариантов кажется неприемлемым по разным причинам.

    В пятницу, 24 июля, после того как всю неделю Трамп убеждал общественность в готовности вернуться к масштабным боевым действиям в Иране, он отступил.

    По словам нескольких чиновников, помощники Трампа выражали сомнение в том, что массированная бомбардировка, которая привела к отключению электроэнергии и атаке на ракетный потенциал Ирана, приведет к возвращению Тегерана к содержательным переговорам.

    До Трампа попытались донести, что атаки такого масштаба могут привести к огромным жертвам среди мирного населения и массовому голоду среди тех самых иранцев, которых он когда-то обещал защитить от собственного правительства.

    Когда в пятницу в Овальном кабинете его спросили, не колеблется ли он, взрывая электростанции и мосты, поскольку это может быть расценено как военное преступление, он ответил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    «Выход из ситуации имеет свою цену. Если Трамп оставит Иран с его ядерным топливом, близким к боеспособному, погребенным под обломками, и с Ормузским проливом под фактическим контролем Ирана, он не сможет решить проблему, которая спровоцировала его атаки, и создаст огромную новую проблему для энергетических рынков», – резюмирует NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран. Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива. Массовое применение Ираном ударных дронов истощило  запасы американских ракет-перехватчиков.

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    28 июля 2026, 17:38 • Новости дня
    Зеленского завели в Белый дом для встречи с Трампом через боковой вход

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимира Зеленского провели на встречу с президентом США Дональдом Трампом через боковой вход вместо парадного.

    Встреча проходит в западном крыле здания, передает РИА «Новости». «Владимир Зеленский прибыл в Белый дом примерно в 9.40 (16.40 мск). Он вошел через боковой вход в западное крыло Белого дома», – сообщили представители пула журналистов.

    Один из фотографов также заметил гостя, когда тот заходил в резиденцию.

    Напомним, президент США Дональд Трамп запланировал переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.

    В прошлом году глава киевского режима приезжал в резиденцию американского лидера в черном костюме.

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    28 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Трамп не стал встречать Зеленского в Вашингтоне

    Tекст: Денис Тельманов

    Прибывшего с официальным визитом в Вашингтон украинского лидера у трапа самолета приветствовали лишь собственный посол и представитель вооруженных сил.

    Американский лидер Дональд Трамп не появился в аэропорту во время прибытия Владимира Зеленского, передает ТАСС. На опубликованных кадрах видно, что гостя встречала посол на территории США Ольга Стефанишина.

    Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на отсутствие традиционного почетного караула.

    «Он был «встречен» собственным пилотом и украинским послом», – написал обозреватель в социальной сети.

    Ранее политик анонсировал переговоры с главой Белого дома и его администрацией. Стороны планируют обсудить вопросы противоракетной обороны и развитие стратегического партнерства. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп примет Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху в Белом доме.

    Западные журналисты отметили отсутствие торжественной встречи украинского лидера во время его прошлого визита в США.

    Американская пресса сравнила скромное приветствие Зеленского с пышным приемом президента России.

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    28 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    На встречу с Зеленским пригласили всех сенаторов США

    Tекст: Катерина Туманова

    Все 100 сенаторов США приглашены на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая состоится во вторник в Вашингтоне, сообщает Reuters со ссылкой на помощников законодателей.

    «Один из помощников сказал, что cенат, как ожидается, начнет голосование по законопроекту о введении санкций против России, который активно продвигал Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) уже во время визита Зеленского», – передает Reuters.

    Законопроект находился на рассмотрении около года до внезапной смерти Грэма. Он призван сократить доходы от продажи российской энергоносителей.

    Законодатели снизили уровень таможенных пошлин до 100% с 500%, предусмотренных в предыдущей версии законопроекта. Однако этот законопроект вызвал в Конгрессе опасения.

    Напомним, CNN сообщил о встрече Трампа с Зеленским и Нетаньяху во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США и Владимир Зеленский запланировали  провести двусторонние переговоры в Вашингтоне.

    Самолет Зеленского по пути в США остановился на бывшей военной базе Британии.

    В Белом доме ранее высказались о необходимости завершить украинский конфликт.


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    28 июля 2026, 01:10 • Новости дня
    CNN сообщил о встрече Трампа с Зеленским и Нетаньяху во вторник

    Трамп примет в Белом доме Зеленского и Нетаньяху

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во вторник примет в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил CNN представитель Белого дома.

    По словам представителя Белого дома, Трамп встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить войну в Иране, прогресс в переговорах с Ливаном и усилия по расширению Авраамских соглашений, передает CNN.

    Трамп признал, что он и Нетаньяху не пришли к полному согласию по Ирану, но заявил, что лидеры по-прежнему очень близки по взглядам.

    «У нас есть небольшие разногласия, но в целом наши позиции довольно близки», – сказал Трамп журналистам в понедельник.

    По словам информатора, во время встречи Трампа с Зеленским состоится обсуждение мирных усилий по разрешению конфликта с Россией.

    «Сейчас настало время положить конец войне», – добавил чиновник.

    Кроме того, и Нетаньяху, и Зеленский планируют присутствовать на похоронах покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) в Вашингтоне во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США и Владимир Зеленский  запланировали провести двусторонние переговоры в Вашингтоне. Самолет Зеленского по пути в США остановился на бывшей военной базе Британии. Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран.

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    28 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    В Белом доме высказались о необходимости завершить украинский конфликт

    В Белом доме заявили о желании завершить украинский конфликт

    Tекст: Катерина Туманова

    В преддверии встречи американского президента Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, представитель администрации сообщил о царящих в Белом доме настроениях.

    «Сейчас настало время положить конец войне», – сказа чиновник CNN.

    По словам чиновника, во время встречи Трамп с Зеленским обсудят продолжающийся мирный процесс между Россией и Украиной.

    В понедельник Трамп опроверг утверждения Зеленского о том, что Россия якобы  предоставляет Ирану разведданные о военных базах США, заявив: «Я не думаю, что они это делают, и уж точно не на высоком уровне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США и Зеленский запланировали  двусторонние переговоры в Вашингтоне. Самолет Зеленского по пути в США  остановился на бывшей военной базе Британии. Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину.


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    27 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    Китайский производитель микросхем обрушил акции производителей чипов из США

    Акции производителей чипов США обрушились из-за китайской CXMT

    Tекст: Катерина Туманова

    Производитель микросхем CXMT вырвался на первое место по рыночной капитализации в Китае, показав рост на 466% на дебютных торгах в Шанхае, что заставило американских производителей потесниться со значительными потерями в капитализации.

    После масштабного дебюта в Шанхае производителя чипов ChangXin Memory Technologies (CXMT) и сообщений о том, что поддерживаемая государством фирма начала массовое производство машин для иммерсионной глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV) акции производителей из других стран, в том числе США, существенно просели, передает агентство Barrons.

    Акции компании CXMT взлетели на 466% в понедельник на Шанхайской бирже после крупнейшего в этом году IPO в Азии, что вывело производителя микросхем на первое место на китайском фондовом рынке по рыночной капитализации, передает Reuters.

    По данным Dealogic, этот однодневный скачок стал самым значительным среди 10 крупнейших IPO в мире в этом году по стоимости сделок. Он же стал самым большим среди новых размещений акций в Китае на сумму 5 млрд долларов и более, согласно данным Dealogic, начиная с 2006 года.

    «Акции ASML резко упали на этих новостях, и торги были на короткое время приостановлены, в то время как акции Applied Materials, Lam Research и KLA также упали. Это не устраняет пробел в стандартах безопасности, необходимый для передовых чипов, но это шаг в ослаблении американского и голландского контроля за экспортом», – отметил в Telegram-канале Clash Report.

    В условиях ужесточения ограничений со стороны США в глобальной гонке полупроводников, CXMT стала ключевым элементом стремления Пекина к созданию самодостаточной индустрии микросхем и сокращению разрыва в стратегических технологиях, таких как искусственный интеллект.

    Взрывной дебют сделал CXMT самой дорогой компанией, акции которой котируются на бирже в Китае, обогнав банковского гиганта Промышленно-коммерческий банк Китая, долгое время являвшегося лидером рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство КНР остановило сделки по закупке передовых американских микропроцессоров ради развития отечественных технологий. В Китае создали уникальный ИИ-чип с вычислениями вблизи памяти. В июне китайская вычислительная система LineShine возглавила   мировой рейтинг производительности суперкомпьютеров.

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    27 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон анонсировал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по ключевым вопросам международной повестки дня и иранской проблеме.

    Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон обозначил главную тему предстоящих переговоров с Трампом, передает ТАСС. Видеозапись выступления политика у трапа самолета распространила его канцелярия.

    «Я направляюсь в Вашингтон на встречу с Трампом. Это моя восьмая встреча с ним с момента его избрания президентом США на второй срок. Как показывает мой опыт премьер-министра, в эти сложные времена необходимо действовать с большой решимостью и большой мудростью. Мы обсудим все вопросы повестки дня, прежде всего Иран», – заявил глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля анонсировала его визит в Вашингтон 28 июля.

    Месяцем ранее президент США Дональд Трамп предостерег Биньямина Нетаньяху от эскалации конфликта с Тегераном.

    Сам израильский лидер назвал военную кампанию против Ирана спасением еврейского государства от немедленного уничтожения.

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    27 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил об огромных запасах боеприпасов у США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты располагают значительными объемами вооружений даже после масштабных передач военной помощи украинской армии предыдущей администрацией, заявил американский лидер Дональд Трамп.

    «У нас много боеприпасов. Байден передал Украине очень много, поэтому сейчас мы восполняем эти запасы. Но Байден отдал Украине очень большое количество боеприпасов», – сообщил журналистам глава государства на борту самолета, передает РИА «Новости».

    Политик заверил, что американская армия имеет в распоряжении огромное количество снарядов среднего класса. По его мнению, текущие объемы превышают любые возможные потребности государства. При этом лидер страны добавил, что планирует и дальше наращивать военные резервы.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о неспособности администрации Джо Байдена вовремя восстановить переданные Украине запасы боеприпасов.

    Весной текущего года Трамп отметил наличие у Соединенных Штатов практически неограниченных арсеналов оружия.

    До этого Джо Байден анонсировал отправку Киеву сотен тысяч артиллерийских снарядов.

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    27 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Трамп признал разногласия с Нетаньяху по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть некоторые расхождения во мнениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу Ирана.

    «У нас есть небольшие разногласия, но в целом мы довольно близки», – сказал он в беседе с журналистами, передает ТАСС. Соответствующее заявление американский лидер сделал на борту президентского самолета по пути в штат Мичиган.

    В июне Трамп предостерег Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном. Глава Белого дома предупредил израильского премьера о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем.

    Позже американский президент сообщил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции.

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    28 июля 2026, 00:40 • Новости дня
    Пентагон признал отставание США в производстве беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Пентагона заявил в понедельник, что США находятся на самом раннем и самом сложном этапе усилий по созданию БПЛА, даже несмотря на то, что правительство ужесточает правила, требующие использования американских комплектующих в дронах.

    Объем американского производства дронов остается лишь небольшой частью украинского, которое в этом году достигнет от шести до семи млн небольших ударных аппаратов, что примерно составляет 500 тыс. в месяц, сообщает Reuters.

    В рамках программы Пентагона стоимостью 1,1 млрд долларов к февралю будет заказано чуть менее 200 тыс. дронов.

    «Начать с нуля и довести производство до 200 тыс. гораздо сложнее», – заявил представитель подразделения оборонных инноваций Пентагона Трэвис Метц.

    Он добавил, что наращивать объемы проще при наличии внутренних мощностей.

    Пентагон значительно ужесточил правила для производства военных дронов, стремясь исключить использование китайских двигателей и батарей.

    Труднодоступные компоненты, включая полупроводники, по-прежнему остаются серьезной проблемой для американской промышленности.

    Шесть украинских компаний, приглашенных на августовские испытания в Колорадо, вынуждены локализовать сборку в США для получения заказов. Компании F-Drones и General Cherry уже договорились о создании совместных предприятий с американскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США разработали недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для борьбы с беспилотниками. американская компания Lockheed Martin запланировала разработку дешевой модели ракет для систем ПВО Patriot. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о финансовой нецелесообразности применения существующих перехватчиков против недорогих беспилотников.

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    28 июля 2026, 06:55 • Новости дня
    NYP: Нетаньяху представит Трампу доказательства ядерной активности Ирана

    NYP: Израиль представит США доказательства ядерной активности Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с американским президентом Дональдом Трампом предоставит данные об иранском ядерном объекте «Пикакс-Маунтин», который якобы используется для сокрытия ядерных материалов и центрифуг.

    «Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предоставит разведывательные данные о том, что Иран наращивает свои ядерные объекты на загадочной горе Пикакс, и что режим лжет о желании продолжить мирные переговоры», – сообщил источник в Иерусалиме изданию New York Post (NYP).

    При этом, по данным газеты Wall Street Journal, израильская разведка впервые зафиксировала прибытие центрифуг на секретную базу. Этот закрытый комплекс располагается на глубине более 90 метров недалеко от ядерного объекта в Натанзе. Ранее признаков подобной активности там не наблюдалось.

    Посредники отмечают определенные успехи в американо-иранском диалоге.

    «Переговоры о полном прекращении огня между США и Ираном в понедельник достигли значительного прогресса», – заявили дипломаты.

    Трамп выразил сдержанный оптимизм по этому поводу и предупредил о риске возобновления конфликта при провале дипломатии.

    Израильская сторона также планирует продемонстрировать факты восстановления ракетной программы Ирана. Сообщается, что американские войска уже готовы провести специальную наземную операцию для захвата сотен килограммов обогащенного урана в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил о встрече Трампа с Зеленским и Нетаньяху во вторник. Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран.

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    29 июля 2026, 05:23 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху обсудили недопустимость получения Ираном ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переговоры американского президента Дональда Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне продлились около часа и затронули ключевые вопросы безопасности на Ближнем Востоке, сообщил высокопоставленный осведомленный источник.

    «Это была очень позитивная встреча, прошедшая в хорошей атмосфере с участием высокопоставленных представителей американской администрации. Было видно, какая прекрасная химия между лидерами», – сказал собеседник ТАСС.

    Источник добавил, что политики подтвердили общую цель полностью исключить вероятность появления ядерного оружия у Ирана. Стороны также обсудили беспрецедентное укрепление двустороннего партнерства и новые возможности для развития ближневосточного региона.

    С американской стороны в часовых переговорах приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник Стив Уиткофф.

    Фотографии с мероприятия опубликовала канцелярия главы израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Вашингтон премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал переговоры с Дональдом Трампом по иранской проблеме. Накануне глава израильского правительства прибыл в Белый дом для проведения встречи с американским лидером. В мае политик назвал ошибкой отсрочку ударов США по территории Ирана.

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    Шведской разведке хочется срочно понять Россию

    Еще одно соседнее с Россией государство в срочном порядке реформирует разведывательные структуры. Почему Швеция недовольна работой своей военной разведки, зачем ей теперь понадобился ее гражданский аналог и что происходящее означает для нашей страны? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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