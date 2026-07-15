NYT: Смерть Грэма поставила под угрозу новые санкции против России

Смерть американского сенатора Линдси Грэма поставила под вопрос судьбу законопроекта о санкциях против России, сообщает The New York Times.

За несколько часов до кончины политик был уверен, что достиг прорыва и убедил президента Дональда Трампа поддержать инициативу.

«Это в честь Линдси. Это было его делом, он хотел этого больше, чем чего-либо другого. Вы знаете, как он к этому относился», – заявил Трамп во вторник в Овальном кабинете. По словам президента, есть хорошие шансы на принятие документа, при этом законодатели хотят добавить в него Иран и «Хезболлу».

Коллеги Грэма из обеих партий намерены продвигать законопроект в его память, однако неясно, придаст ли утрата импульс документу или лишит его поддержки. Ранее инициатива, направленная против покупателей российских нефти и газа, неоднократно стопорилась из-за позиции Белого дома.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что Трамп готов поддержать санкции только при условии получения единоличного права на их приостановку. При этом для американского лидера данный вопрос не является приоритетным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца на 72-м году жизни.

Члены Сената США объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций ради памяти покойного политика.

Президент США допустил скорое принятие данного документа.