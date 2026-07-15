Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Ynet: Нетаньяху посетит похороны Грэма в США
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отправится в Вашингтон для участия в траурных мероприятиях, посвященных ушедшему из жизни американскому сенатору Линдси Грэму (в списке террористов и экстремистов в России).
Нетаньяху вылетит в Вашингтон в субботу вечером, чтобы посетить похороны Грэма во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.
Траурная церемония состоится 21 июля. При этом точное время встречи израильского гостя с президентом США Дональдом Трампом пока не определено.
Напомним, Грэм умер от осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл покойного политика необыкновенным другом еврейского государства.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что сенатор умер от естественных причин.