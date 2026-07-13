Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?10 комментариев
Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с Грэмом
Нетаньяху назвал Грэма «необыкновенным другом» Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с сенатором США Линдси Грэмом (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
Нетаньяху в эфире телеканала Fox News сообщил, что американский политик крайне эмоционально отреагировал на заявление о том, что Израиль мог бы сам обеспечивать защиту как своих, так и американских интересов.
«Он пришел в ярость. Он сказал: «Ни за что, так нельзя»», – рассказал израильский премьер. Нетаньяху назвал сенатора «необыкновенным другом» еврейского государства, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, офис сенатора сообщил о его смерти от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.
Незадолго до смерти политик разрабатывал план нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.