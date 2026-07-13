Число жертв землетрясений в Венесуэле приблизилось к 4,5 тыс. человек

Сенатор США Линдси Грэм умер через сутки после возвращения из Киева

Tекст: Дарья Григоренко

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года. В офисе политика сообщили, что причиной смерти стала «краткая и внезапная болезнь». В субботу вечером экстренные службы прибыли к дому Грэма на Капитолийском холме из-за остановки сердца, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что еще в пятницу Линдси Грэм находился в Киеве, а затем вернулся в Вашингтон. По данным украинских СМИ, в Киеве сенатор Грэм посетил расположенное глубоко под землей предприятие компании SkyFall, где ему продемонстрировали производимые там ударные беспилотники Vampire, FPV-дроны Shrike и перехватчики БПЛА P1-SUN.

В воскресенье Дональд Трамп назвал Линдси Грэма одним из величайших людей и сенаторов, отметив, что Грэм был настоящим патриотом Америки, которого будет сильно не хватать.

Ветеран-республиканец работал в Сенате с 2002 года, а до этого был членом Палаты представителей. В текущем году он боролся за переизбрание на пятый срок, одержав победу на праймериз в июне. Грэм был известен своей жесткой внешнеполитической позицией и поддержкой Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скончался после непродолжительной болезни.

Накануне законодатели согласовали с администрацией Дональда Трампа обновленный законопроект об антироссийских санкциях.

В июне политик анонсировал скорое одобрение дополнительных ограничительных мер против Москвы.