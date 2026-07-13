Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?10 комментариев
Эрдоган начал переговоры с Западом по урегулированию на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приступил к консультациям с западными политиками ради возобновления мирного процесса по Украине, сообщил источник в турецком правительстве.
«Эрдоган ведет переговоры с западными лидерами, чтобы придать новый импульс переговорам по Украине. Восстановление переговорного процесса остается приоритетным вопросом для турецкого лидера», – сказал источник РИА «Новости».
Собеседник издания подчеркнул, что турецкая сторона продолжает активные дипломатические контакты со всеми заинтересованными участниками.
Главной целью этих усилий является скорейшее возвращение Москвы и Киева к прямому диалогу.
Ранее источник сообщал, что турецкая сторона выразила готовность вновь принять российскую и украинскую делегации. До этого собеседник называл текущую ситуацию для возвращения за стол переговоров крайне сложной.
В апреле Эрдоган призывал западных партнеров сохранить открытые каналы связи.