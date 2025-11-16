В Стамбуле опечатали отель после смерти троих гостей

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает NTV, еще двое иностранных туристов были госпитализированы из этого же отеля, однако их состояние не вызывает опасений. Владелец гостиницы заявил прессе, что «отель безопасен», пишет РИА «Новости».

Эксперты рассматривают версию о возможном отравлении из-за некорректно проведенной дезинсекции. СМИ также выдвигают гипотезу о роли кулера с водой, однако официальных подтверждений пока нет; при этом кухня в отеле отсутствует, гостям предоставляется только вода. В лабораторию уже отправлены вещи постояльцев для исследования.

Как сообщил глава департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер, семья из Германии – мать и двое детей трех и шести лет – скончалась в четверг и пятницу. Глава семьи остается в реанимации в тяжелом состоянии. Аномального роста числа отравлений в городе специалисты не фиксируют.

Проверка показала, что дезинсекция в гостинице проводилась за несколько дней до трагедии, причем только на нулевом этаже. Семья жила на первом, другие госпитализированные на четвертом этаже. Специалисты подозревают, что могли быть использованы пестициды, опасные для человека, и теперь исследуют изъятые образцы.

Генпрокуратура Стамбула расценивает случившееся как «подозрительную смерть» и анализирует версии убийства или суицида, однако вскрытие серьезных патологий не выявило. По данным СМИ, в рамках расследования уже задержаны восемь человек, в том числе владелец отеля, продавцы и владельцы заведения, где семья покупала еду. Семья с детьми питалась в разных местах Стамбула, через несколько часов после приема пищи почувствовала недомогание, но медицинская помощь не смогла спасти мать и детей.

Ранее сообщалось, что постояльцев переселили из Harbour Suites после гибели семьи из Германии и госпитализации двух иностранных туристов, отель проверяют следствие и полиция.