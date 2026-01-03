Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.9 комментариев
Pentagon Pizza Index зафиксировал рост числа заказов в пиццериях у Пентагона
В районе Пентагона зафиксирован рост спроса на пиццу даже на фоне зимних праздников, свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index. В СМИ и соцсетях активность пиццерий у Пентагона связывают с активностью деятельности американских военных.
«DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Pentagon Pizza Index.
DEFCON – это специальная шкала готовности американских вооруженных сил, состоящая из пяти уровней. Первый уровень отражает максимальную боевую готовность, пятый указывает на мирную обстановку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ традиционно связывают увеличение количества заказов в пиццериях с переработкой сотрудников Пентагона. В СМИ и соцсетях считают, что увеличение активности пиццерий вокруг Пентагона часто совпадает с международными военными событиями и переменами геополитической обстановки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран будет «убивать мирных протестующих», то Соединенные Штаты вмешаются и окажут помощь протестующим. В декабре Трамп подтвердил планы США атаковать наркокартели «на земле» в Латинской Америке.