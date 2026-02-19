Tекст: Вера Басилая

Зеленский сообщил в своем Telegram-канале , что на переговорах в Швейцарии обсуждались два направления: военное и политическое. Владимир Зеленский отметил, что стороны приблизились к завершению переговоров именно на военном треке, поскольку обсуждались детали и технические аспекты будущей миссии по мониторингу прекращения огня.

По словам Зеленского, американская сторона будет играть ведущую роль в мониторинге, однако Киев настаивает на необходимости присутствия европейских представителей. Он отметил, что обсуждение роли европейцев оказалось сложным, но для Украины их участие имеет важное значение.

«Важно, что у нас есть американские партнеры. Но я то и дело подчеркиваю, что, по моему мнению, нам также нужны европейские представители», – заявил Зеленский.

По итогам встречи на военном треке стороны оказались ближе к согласованию проекта с полным перечнем деталей по организации мониторинга сразу после возможного прекращения огня, отметил глава киевского режима.

Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве нельзя считать достаточными.

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) отметил ошибкой начало переговоров с Россией без представителей Евросоюза.

В Женеве прошли двухдневные трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми, но носили деловой характер.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие промежуточные итоги есть у женевских переговоров.