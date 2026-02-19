Власть женщины пробудила в японцах воинственность

Tекст: Дмитрий Бавырин

Если не смотреть на перспективу третьей мировой войны, внутренняя политика Японии миловидна, как котята, играющие в лепестках сакуры. Где еще такое было, чтобы одна партия раздавала другим депутатские мандаты, завоеванные на выборах: берите, мол, нам не жалко, у нас их завались.

И ведь действительно завались – 316 из 465. Никогда еще в послевоенной истории страны правящая партия (в данном случае Либерально-демократическая или ЛДП, но она почти всегда правящая) не получала столько кресел в нижней палате парламента – конституционное большинство с «горкой». Такого власть сама не ожидала: у нее достаточного количества кандидатов попросту не было, поэтому «горку» передали союзникам.

А ведь до того, при предыдущем премьере, случился исторический проигрыш на выборах в верхнюю, менее значимую палату парламента. ЛДП уже давно не могла похвастаться популярностью из-за стагнации в экономике, однако четыре месяца премьерства Такаити и ее ставка на досрочные выборы все перевернули: теперь власть популярна как никогда. При этом депутаты плюс-минус те же – популярна сама Такаити, за крутость нрава прозванная однопартийцами Талибаном.

Народ продемонстрировал ей полное доверие и вручил мандат на политику, на которую не решались предшественники. Тут-то и начинается самое интересное.

Эта политика в том, чтобы тратить 7,4% дефицитного бюджета на оборону. В том, чтобы перевооружать армию с упором на авианосные группы и десантные катера. В том, чтобы создать свою внешнюю разведку по аналогии с ЦРУ, чего раньше не было (была только контрразведка) и принять собственный вариант закона об иностранных агентах.

Процесс уже запущен, а результат будет зацементирован через новую редакцию Конституции, которую Такаити вынесет на референдум (не исключено, что с тем же оглушительным успехом). Ожидается, что Токио откажется от пацифистских и изоляционистских постулатов основного закона, запрещавшего иметь полноценную армию и осуществлять внешние интервенции.

Эти постулаты рукой генерала Дугласа Макартура в своей время прописали американцы по праву победителей. Однако о бунте речь не идет, наоборот: нынешний президент США Дональд Трамп чрезвычайно доволен японским союзником, который вооружается за собственный счет, и требует от Европы брать с японцев пример.

Официальный ответ Токио на вопрос, против кого он вооружается, такой, что конкретной цели нет, просто времена нынче неспокойные. И времена, действительно, такие, что этот вопрос можно было бы не задавать: против КНР, конечно же. Нынешний уровень отношений Японии с Китаем – это санкции, высылки, отмененные рейсы, взаимный бойкот и угрозы применения силы, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее.

«Возвращение на путь милитаризации обернется для Японии сокрушительным поражением», – гремел глава МИД и самый уважаемый дипломат Китая Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене. «К урокам истории необходимо прислушиваться», – увещевал он.

В Токио настаивают, что это не та милитаризация, которая стала синонимом преступлений японцев в ходе Второй мировой войны, а «укрепление оборонных возможностей в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности». Китай этим отговоркам не верит – и не должен, поскольку неистовая Такаити прозрачно намекнула на применение силы в том случае, если Пекин начнет морскую блокаду Тайваня.

Юридически Токио китайскую принадлежность острова не оспаривает, но это пока. Уж больно лихо взялась за дело первая женщина на посту премьер-министра Японии, да еще и при невиданном народном одобрении.

Своего рода «сплочение вокруг флага», вероятно, тоже внесло лепту в рекордный результат партии власти. Как и очень жесткая позиция Такаити по миграционному вопросу. Как и ее обещание дать новый импульс развития экономике, но это обещали все премьеры в порядке очереди, а Китаю угрожает только она. И избиратели прекрасно знали, за что они голосуют:

Талибан-сан давно относят к крайне правому флангу ЛДП, в том числе из-за взглядов на Китай.

Кого-то из японцев привлекают трудоголизм, личная непритязательность и «народная косточка» премьер-министра, но для прочего мира на первый план выходит милитаризация, как ее ни называй, потому что она по-настоящему многое меняет.

Речь идет о пятом (еще недавно – третьем) по объему экономики государстве, где живут 125 млн человек (11-е место в мире). Вред от вассального статуса Японии в отношениях с США (от американских военных альянсов всегда сплошной вред) как бы компенсировался ее пассивностью. Воюя в Корее, Вашингтон призывал на помощь колумбийцев, в Афганистане и Ираке – европейцев, а Япония оставалась местом под американские базы и как бы вне игры, из которой ее вывела Вторая мировая война.

Теперь Токио возвращается как автономная сила, но на подхвате у Вашингтона, который это более чем устраивает. Там давно уже воспринимают японцев не как угрозу, а как «плечо» при возможном конфликте с Китаем, а при Такаити – на радость Трампу – она берет на себя дополнительные и дорогостоящие обязательства по этому конфликту.

Поскольку Россия – сосед Японии, к которому японцы имеют территориальные претензии, все это нас по определению касается. Цепной пес Вашингтона обретает мобильность, хотя пока еще не решил, что с ней делать в нашем случае.

Сформулированная часть внешней политики Такаити в отношении Москвы довольно шизофренична.

С одной стороны, она хочет заключить мирный договор и настроена вести консультации по возобновлению авиасообщения. С другой – продолжает оказывать экономическое давление на Россию наравне с Британией и ЕС (пусть и с меньшим рвением), а цель этих действий – военное поражение РФ в конфликте на Украине.

Разумеется, выбор в пользу милитаризма и реальное становление в качестве мощной военной державы – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. На этом длинном пути сто раз можно споткнуться и шею себе свернуть, а век японских премьеров, как правило, недолог.

Страна восходящего солнца совсем не та, что была во времена предыдущего разгула военщины: общество там возрастное и озабочено скорее пенсионной реформой, чем противостоянием со сверхдержавами. Но экономические, научно-технические и геополитические (в виде союза с США) вводные у Японии значительны. А то, что эти вводные теперь в руках деятельной, упрямой и жесткой дамы по прозвищу Талибан, лишний раз напоминает о том, как жестоко ошибся американец с японской фамилией Фукуяма, провозгласив конец истории.