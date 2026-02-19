  • Новость часаВ Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    0 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    10 комментариев
    19 февраля 2026, 08:42 • В мире

    Власть женщины пробудила в японцах воинственность

    Власть женщины пробудила в японцах воинственность
    @ Kazuki Oishi/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Новый состав парламента Японии переутвердил на посту премьера Санаэ Такаити. После оглушительной победы ее партии на выборах это формальность, но теперь начнется самое интересное. Под невинные разговоры про «первую женщину во главе правительства» в стране идут тектонические перемены, опасные для ее соседей. Для России в том числе.

    Если не смотреть на перспективу третьей мировой войны, внутренняя политика Японии миловидна, как котята, играющие в лепестках сакуры. Где еще такое было, чтобы одна партия раздавала другим депутатские мандаты, завоеванные на выборах: берите, мол, нам не жалко, у нас их завались.

    И ведь действительно завались – 316 из 465. Никогда еще в послевоенной истории страны правящая партия (в данном случае Либерально-демократическая или ЛДП, но она почти всегда правящая) не получала столько кресел в нижней палате парламента – конституционное большинство с «горкой». Такого власть сама не ожидала: у нее достаточного количества кандидатов попросту не было, поэтому «горку» передали союзникам.

    А ведь до того, при предыдущем премьере, случился исторический проигрыш на выборах в верхнюю, менее значимую палату парламента. ЛДП уже давно не могла похвастаться популярностью из-за стагнации в экономике, однако четыре месяца премьерства Такаити и ее ставка на досрочные выборы все перевернули: теперь власть популярна как никогда. При этом депутаты плюс-минус те же – популярна сама Такаити, за крутость нрава прозванная однопартийцами Талибаном.

    Народ продемонстрировал ей полное доверие и вручил мандат на политику, на которую не решались предшественники. Тут-то и начинается самое интересное.

    Эта политика в том, чтобы тратить 7,4% дефицитного бюджета на оборону. В том, чтобы перевооружать армию с упором на авианосные группы и десантные катера. В том, чтобы создать свою внешнюю разведку по аналогии с ЦРУ, чего раньше не было (была только контрразведка) и принять собственный вариант закона об иностранных агентах.

    Процесс уже запущен, а результат будет зацементирован через новую редакцию Конституции, которую Такаити вынесет на референдум (не исключено, что с тем же оглушительным успехом). Ожидается, что Токио откажется от пацифистских и изоляционистских постулатов основного закона, запрещавшего иметь полноценную армию и осуществлять внешние интервенции.

    Эти постулаты рукой генерала Дугласа Макартура в своей время прописали американцы по праву победителей. Однако о бунте речь не идет, наоборот: нынешний президент США Дональд Трамп чрезвычайно доволен японским союзником, который вооружается за собственный счет, и требует от Европы брать с японцев пример.

    Официальный ответ Токио на вопрос, против кого он вооружается, такой, что конкретной цели нет, просто времена нынче неспокойные. И времена, действительно, такие, что этот вопрос можно было бы не задавать: против КНР, конечно же. Нынешний уровень отношений Японии с Китаем – это санкции, высылки, отмененные рейсы, взаимный бойкот и угрозы применения силы, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее.

    «Возвращение на путь милитаризации обернется для Японии сокрушительным поражением», – гремел глава МИД и самый уважаемый дипломат Китая Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене. «К урокам истории необходимо прислушиваться», – увещевал он.

    В Токио настаивают, что это не та милитаризация, которая стала синонимом преступлений японцев в ходе Второй мировой войны, а «укрепление оборонных возможностей в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности». Китай этим отговоркам не верит – и не должен, поскольку неистовая Такаити прозрачно намекнула на применение силы в том случае, если Пекин начнет морскую блокаду Тайваня.

    Юридически Токио китайскую принадлежность острова не оспаривает, но это пока. Уж больно лихо взялась за дело первая женщина на посту премьер-министра Японии, да еще и при невиданном народном одобрении.

    Своего рода «сплочение вокруг флага», вероятно, тоже внесло лепту в рекордный результат партии власти. Как и очень жесткая позиция Такаити по миграционному вопросу. Как и ее обещание дать новый импульс развития экономике, но это обещали все премьеры в порядке очереди, а Китаю угрожает только она. И избиратели прекрасно знали, за что они голосуют:

    Талибан-сан давно относят к крайне правому флангу ЛДП, в том числе из-за взглядов на Китай.

    Кого-то из японцев привлекают трудоголизм, личная непритязательность и «народная косточка» премьер-министра, но для прочего мира на первый план выходит милитаризация, как ее ни называй, потому что она по-настоящему многое меняет.

    Речь идет о пятом (еще недавно – третьем) по объему экономики государстве, где живут 125 млн человек (11-е место в мире). Вред от вассального статуса Японии в отношениях с США (от американских военных альянсов всегда сплошной вред) как бы компенсировался ее пассивностью. Воюя в Корее, Вашингтон призывал на помощь колумбийцев, в Афганистане и Ираке – европейцев, а Япония оставалась местом под американские базы и как бы вне игры, из которой ее вывела Вторая мировая война.

    Теперь Токио возвращается как автономная сила, но на подхвате у Вашингтона, который это более чем устраивает. Там давно уже воспринимают японцев не как угрозу, а как «плечо» при возможном конфликте с Китаем, а при Такаити – на радость Трампу – она берет на себя дополнительные и дорогостоящие обязательства по этому конфликту.

    Поскольку Россия – сосед Японии, к которому японцы имеют территориальные претензии, все это нас по определению касается. Цепной пес Вашингтона обретает мобильность, хотя пока еще не решил, что с ней делать в нашем случае.

    Сформулированная часть внешней политики Такаити в отношении Москвы довольно шизофренична.

    С одной стороны, она хочет заключить мирный договор и настроена вести консультации по возобновлению авиасообщения. С другой – продолжает оказывать экономическое давление на Россию наравне с Британией и ЕС (пусть и с меньшим рвением), а цель этих действий – военное поражение РФ в конфликте на Украине.

    Разумеется, выбор в пользу милитаризма и реальное становление в качестве мощной военной державы – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. На этом длинном пути сто раз можно споткнуться и шею себе свернуть, а век японских премьеров, как правило, недолог.

    Страна восходящего солнца совсем не та, что была во времена предыдущего разгула военщины: общество там возрастное и озабочено скорее пенсионной реформой, чем противостоянием со сверхдержавами. Но экономические, научно-технические и геополитические (в виде союза с США) вводные у Японии значительны. А то, что эти вводные теперь в руках деятельной, упрямой и жесткой дамы по прозвищу Талибан, лишний раз напоминает о том, как жестоко ошибся американец с японской фамилией Фукуяма, провозгласив конец истории.

    Перейти в раздел

