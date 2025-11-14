Китай и Япония обменялись угрозами войны

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Япония потерпит «сокрушительное поражение», если решит применить военную силу в ситуации вокруг Тайваня, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь. Он также отметил, что Токио необходимо «сделать выводы из уроков истории», поскольку вмешательство в ситуацию с островом вынудит государство «заплатить высокую цену перед железной стеной НОАК».

Причиной столь резких заявлений стали слова японского премьер-министра Санаэ Такаити о том, что нападение Китая на Тайвань может быть расценено как «ситуация, угрожающая выживанию» Страны восходящего солнца. Соответственно, подобный сценарий вынудит государство развернуть собственные силы самообороны.

Произошедшее вызвало сильнейшее негодование в Пекине. Первым недовольство выразил генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь. В частности, в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена в России) он написал, что у КНР нет другого выхода, кроме как «перерубить шею», которая «набросилась» на Поднебесную.

В ответ главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара назвал пост «крайне неуместным» и потребовал его удалить. И хотя сообщение действительно было убрано со страницы дипломата, позже официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отказался комментировать произошедшее, назвав заявление Сюэ Цзяня «личным высказыванием».

Позже, напоминает The New York Times, Такаити попыталась смягчить свою позицию, пояснив, что слова о возможном применении сил самообороны исходили из наихудшего сценария для региона. Однако Китай подобные заявления не удовлетворили: Пекин продолжил выражать обеспокоенность, что, по мнению издания, означает окончательный переход республики к дипломатии «воина-волка».

Под этим выражением газета подразумевает готовность КНР прямолинейно и несколько агрессивно отстаивать собственную точку зрения. Частью обновленной «методики», например, является вызов посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги в МИД страны. Как передает «Синьхуа», инициатором встречи стал замглавы дипведомства Сунь Вэйдун.

В частности, он заявил, что слова Такаити серьезно ранят чувства китайского народа. Дипломат подчеркнул, что «1,4 млрд жителей КНР никогда с этим не смирятся», поскольку высказывания премьер-министра грубо нарушили международное право и принципы межгосударственных отношений, что серьезно подрывает послевоенный миропорядок.

«Дипломатический конфликт Пекина и Токио вышел на самый высокий уровень. Основным триггером стали заявления нового премьера Японии Санаэ Такаити. Она является приверженцем "ястребиного" внешнеполитического курса, что отражается в жесткой риторике о готовности отстаивать интересы страны любыми способами», – пояснил Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН.

По его словам, экономическая и энергетическая безопасность Токио во многом связана с ситуацией вокруг Тайваня, лежащего около основных путей японского экспорта товаров и импорта энергоресурсов. «Решение Пекином "тайваньского вопроса" приведет к большему китайскому контролю над торговыми маршрутами и зависимости Японии от КНР», – детализировал аналитик.

«Кроме того, Тайбэй используется Вашингтоном как средство сдерживания Китая.

Поэтому американская сторона негласно одобряет выступления Токио против расширения присутствия КНР в Восточно-Китайском море. Переход Тайваня под полный контроль Пекина перевернет ландшафт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чего стараются не допустить Япония и США», – продолжил собеседник.

«По этой же причине Такаити заявила, что ее страна будет проводить курс на ускоренное развитие собственного оборонного потенциала. В соответствии со стратегией национальной безопасности, принятой в 2022 году, государство взяло на себя обязательство увеличить военный бюджет до 2% ВВП к 2027 году. Также Токио будет держать курс на укрепление союза с США и, возможно, пересмотрит некоторые принципы, касающиеся ядерного оружия», – спрогнозировал эксперт.

«Впрочем, на мой взгляд, стороны смогут избежать военного конфликта, ограничившись заявлениями о решимости отстаивать геополитические позиции. Не исключено, что в среднесрочной перспективе Пекин и Токио даже сделают дипломатические шаги навстречу друг другу», – акцентирует Кистанов.

Особой «пикантности» текущему обострению в диалоге двух стран придает и исторический контекст,

напоминает Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Институт Китая и современной Азии РАН. «Пекин и Токио еще в 1972 году подписали заявление, указывающее, что их двусторонние отношения строятся на мирном сосуществовании, а споры разрешаются без привлечения силы или применения угроз. Также в документе постулировалось "понимание и уважение" со стороны Японии позиции КНР по Тайваню», – говорит он.

«Кроме того, Такаити в своих заявлениях упоминает и вариант вступления в силу варианта "коллективной самообороны" в случае, если Китай начнет военные действия против острова. Такой принцип может применяться лишь в отношении атаки на независимое государство. То есть Токио косвенно усомнился в статусе Тайбэя», – добавляет собеседник.

«Таким образом, Такаити нарушает взятые Японией обязательства перед Китаем. Судя по всему, делается это под влиянием США. Помимо очевидных геополитических планов Вашингтона, для американской стороны может быть выгодно поднимать градус конфликта вокруг Тайваня, чтобы переманить к себе производителей микроэлектроники», – детализировал эксперт.

«Впрочем, поведение Такаити ударит по ней самой.

Думаю, в следующем году она потеряет пост. Ее "ястребиная" позиция в отношении КНР не отражает запросы японского истеблишмента. Вероятно, на ее место придет чиновник, готовый выстраивать хорошие отношения с Пекином и имеющий соответствующую дипломатическую стратегию», – поясняет он.

«Это будет фигура, которой, как и большинству японцев, не нравится состояние "холодного мира" с Китаем. Поэтому я практически не вижу перспектив у взятой на вооружение Такаити риторики, поддерживаемой, по сути, только крайне националистическими кругами Японии», – резюмирует Ким.