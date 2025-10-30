В Японии произошла консервативная революция

В Японии впервые в истории премьер-министром стала женщина. Но дело вовсе не в феминизме (о нем теперь японцам, похоже, придется забыть надолго, если не навсегда), наоборот. Новый премьер – 64-летняя Санаэ Такаити – яростная националистка, патриотка до мозга костей и приверженка сугубо традиционных ценностей. Что для глубоко традиционалистской Японии, которую непрерывно после Второй мировой возглавляли исключительно либеральные лидеры под чутким присмотром американского глобализма, конечно, нонсенс. И одновременно шанс.

Шанс на обретение свободы от либерально-глобалистского ига, прежде всего. Шанс начать жить так, как и следует жить национальному организму древней страны с тысячелетней историей.

Такаити уже выступила с весьма нетривиальными (для либерального мира) предложениями: вернуть в страну традиции буддизма, но главное – возродить священный культ императора, религии синто и ее верховной богини Аматэрасу – прародительницы японских императоров. Иначе говоря – вновь вдохнуть в умирающую на глазах нацию древний дух великой традиции.

На сугубо политическом плане у Такаити типично консервативная программа: уничтожить ЛГБТ-повестку, однополые браки, политкорректность, всевозможные исчадия юэсэйди и сорособесия, бесконтрольность глобалистских СМИ и, конечно, миграцию.

Как это и происходит везде в мире, Такаити пришла к власти на волне возмущения народа катастрофической миграционной политикой предыдущих лидеров. Ей удалось победить, создав коалицию с еще более правоконсервативной партией «Исин но Кай» («Партия инноваций»). В общем, это и правда настоящий переворот, настоящая консервативная революция.

Одним из первых указов Такаити после принятия присяги стало учреждение министерства по депортации нелегальных мигрантов. Но женщина-самурай стремится к большему – уничтожить не только нелегальную, но и легальную миграцию. То есть решить проблему радикально – мигрантов в стране быть не должно.

Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье. Она, например, хочет отменить право женщин при замужестве оставлять себе девичью фамилию. К женщинам, делающим карьеру, она также (несмотря на собственный нетривиальный опыт) относится скептически. Ведь главное дело женщины – любить мужа, создавать атмосферу в доме и воспитывать детей.

Однако центральная часть программы Такаити – не только вернуть в страну традиционные ценности и очистить ее от либерально-глобалистской идеологии, но и вернуть Японии суверенитет, утерянный после Второй мировой войны. И экономический, и, главное – политический. Такаити намерена укрепить Силы самообороны страны, удвоив оборонные расходы к 2027 году. А в перспективе – и внести изменения в Конституцию, дабы навязанный стране пацифизм более не довлел над ней.

Четыре года назад я уже писал об удивительной ситуации, сложившейся в Японии. Согласно конституции 1947 года, Япония не может обладать собственной армией, а ее Силы самообороны официально являются организацией гражданской. Собственно, армии в Японии и нет. Армия там американская. Согласно «Договору безопасности» 1951 года, США имеет исключительное право на размещение своих военных сил на Японском архипелаге. То есть перед нами страна фактически оккупированная: не только де-факто, но и де-юре. Нормально ли это для XXI века? Как и то, что страна до сих пор не имеет мирного договора с Россией?

Кстати, одним из первых заявлений Такаити на посту премьера стало желание заключить, наконец, мирный договор c Россией. Прекрасная инициатива! Хорошим сигналом является и то, что в отличие от своих предшественников, Такаити красноречиво молчит об Украине и продлении антироссийских санкций.

Но давайте приглядимся поближе к новому японскому премьеру. Путь яростной традиционалистки к вершинам власти по-своему своеобразен. Отец ее был трудягой в автокомпании, мать служила в полиции. Сама Санаэ в юности рассекала на байках и играла на барабанах в нескольких хэви-метал-группах.

В политику Санаэ стартовала из США, где поработала в штабе демократки-конгрессвумен Патриции Шредер. После чего сделала блистательную карьеру в правящей либерально-демократической партии Японии.

Но, конечно, главное, что всех нас волнует – насколько все это хорошо или плохо конкретно для России?

Ну, во-первых, я считаю, что если где-то добро побеждает зло, то общего добра в мире прибавляется. А поскольку добра в мире не так чтобы чересчур, всякой такой победе нужно радоваться.

Во-вторых, надеюсь, что рано или поздно (хотелось бы, чтобы раньше) мы станем свидетелями создания антиглобалистского интернационала. Опять же – камешек в копилку.

В-третьих, у нас с Японией слишком много общего именно в плане традиции. Обе мы – нации молодые (возрастом чуть более тысячи лет), обе предельно культуроцентричны и даже литературоцентричны (кстати, Такаити напомнила мне одного известного японского писателя-самурая настолько, что я бы даже назвал ее «Мисима в юбке»).

Далее: и русские, и японцы невероятно одарены, прежде всего, эстетически. И мы, и они больны своей национальной идеей и больше всего ценим жертвенность во имя высокой цели. В азиатском мире японцы вообще, может быть, единственный народ, в котором слова «личность» и «честь» имеют тот же смысл, который вкладываем в них мы. В то время как у наших друзей-китайцев человек – только винтик государственной машины, японцы весьма ценят и уважают личную свободу и духовную зрелость человека. И, кстати, невероятно восприимчивы к высокой русской культуре.

Но важно, что думает Такаити об отношениях с Россией, как видит роль Японии в мире, и вообще, как высоки ее шансы на преобразования?

Начнем с третьего. Думаю, что шансы на успех преобразований у Такаити высоки. Несмотря на то что последние семьдесят лет либерал-глобалисты обращали японскую нацию в бессмысленное стадо (центральная программа либерал-глобалистов для всех наций мира), японцы сохранили свой дух. А теперь у них есть еще и свой лидер. Согласно последним опросам, до 65% японцев поддерживают новое правительство.

Во-вторых, у Такаити есть большой союзник – Трамп. Трампу же нужны не столько колониальные владения в Тихом океане, сколько именно союзники. Что следует из самой логики трампистской геополитики.

В отличие от глобалистов, которые видят мир общим и гомогенным, с единым центром управления, Трамп видит мир как систему баланса сил. Его геополитический принцип – сильные центры, способные поддерживать баланс сил в регионе. Именно поэтому ему выгодна более свободная и сильная Россия, с которой можно вести совместные проекты. И поэтому же ему выгодна более свободная и сильная Япония. Дело не в идеализме, такова логика трампистского консерватизма.

Иными словами, Трамп, очевидно, освободит Японию от ее сегодняшнего позорного политического статуса и даст ей возможность развиваться в русле традиции и национальной культуры. Политически же новая Япония будет уравновешивать Китай и Россию в Тихоокеанском регионе в рамках трехполярного мира.

Что же касается ужасов об армиях новых самураев у наших ворот – оставим это профессиональным истерикам. До создания современной армии, которая хоть как-то могла бы угрожать России или Китаю, Японии как до луны. А для того, чтобы развязать мировую войну, глобалистам Япония не особо-то и нужна, таких возможностей у них хватает и без нее.



