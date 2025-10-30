  • Новость часаNBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Японии произошла консервативная революция
    30 октября 2025, 09:00 Мнение

    В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»
    Трамп объявил о начале испытаний ядерного оружия
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    Токийский автосалон показал беспилотные новинки

    В Японии впервые в истории премьер-министром стала женщина. Но дело вовсе не в феминизме (о нем теперь японцам, похоже, придется забыть надолго, если не навсегда), наоборот. Новый премьер – 64-летняя Санаэ Такаити – яростная националистка, патриотка до мозга костей и приверженка сугубо традиционных ценностей. Что для глубоко традиционалистской Японии, которую непрерывно после Второй мировой возглавляли исключительно либеральные лидеры под чутким присмотром американского глобализма, конечно, нонсенс. И одновременно шанс.

    Шанс на обретение свободы от либерально-глобалистского ига, прежде всего. Шанс начать жить так, как и следует жить национальному организму древней страны с тысячелетней историей.

    Такаити уже выступила с весьма нетривиальными (для либерального мира) предложениями: вернуть в страну традиции буддизма, но главное – возродить священный культ императора, религии синто и ее верховной богини Аматэрасу – прародительницы японских императоров. Иначе говоря – вновь вдохнуть в умирающую на глазах нацию древний дух великой традиции.

    На сугубо политическом плане у Такаити типично консервативная программа: уничтожить ЛГБТ-повестку, однополые браки, политкорректность, всевозможные исчадия юэсэйди и сорособесия, бесконтрольность глобалистских СМИ и, конечно, миграцию.

    Как это и происходит везде в мире, Такаити пришла к власти на волне возмущения народа катастрофической миграционной политикой предыдущих лидеров. Ей удалось победить, создав коалицию с еще более правоконсервативной партией «Исин но Кай» («Партия инноваций»). В общем, это и правда настоящий переворот, настоящая консервативная революция.

    Одним из первых указов Такаити после принятия присяги стало учреждение министерства по депортации нелегальных мигрантов. Но женщина-самурай стремится к большему – уничтожить не только нелегальную, но и легальную миграцию. То есть решить проблему радикально – мигрантов в стране быть не должно.

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье. Она, например, хочет отменить право женщин при замужестве оставлять себе девичью фамилию. К женщинам, делающим карьеру, она также (несмотря на собственный нетривиальный опыт) относится скептически. Ведь главное дело женщины – любить мужа, создавать атмосферу в доме и воспитывать детей. 

    Однако центральная часть программы Такаити – не только вернуть в страну традиционные ценности и очистить ее от либерально-глобалистской идеологии, но и вернуть Японии суверенитет, утерянный после Второй мировой войны. И экономический, и, главное – политический. Такаити намерена укрепить Силы самообороны страны, удвоив оборонные расходы к 2027 году. А в перспективе – и внести изменения в Конституцию, дабы навязанный стране пацифизм более не довлел над ней.

    Четыре года назад я уже писал об удивительной ситуации, сложившейся в Японии. Согласно конституции 1947 года, Япония не может обладать собственной армией, а ее Силы самообороны официально являются организацией гражданской. Собственно, армии в Японии и нет. Армия там американская. Согласно «Договору безопасности» 1951 года, США имеет исключительное право на размещение своих военных сил на Японском архипелаге. То есть перед нами страна фактически оккупированная: не только де-факто, но и де-юре. Нормально ли это для XXI века? Как и то, что страна до сих пор не имеет мирного договора с Россией?

    Кстати, одним из первых заявлений Такаити на посту премьера стало желание заключить, наконец, мирный договор c Россией. Прекрасная инициатива! Хорошим сигналом является и то, что в отличие от своих предшественников, Такаити красноречиво молчит об Украине и продлении антироссийских санкций.

    Но давайте приглядимся поближе к новому японскому премьеру. Путь яростной традиционалистки к вершинам власти по-своему своеобразен. Отец ее был трудягой в автокомпании, мать служила в полиции. Сама Санаэ в юности рассекала на байках и играла на барабанах в нескольких хэви-метал-группах.

    В политику Санаэ стартовала из США, где поработала в штабе демократки-конгрессвумен Патриции Шредер. После чего сделала блистательную карьеру в правящей либерально-демократической партии Японии.

    Но, конечно, главное, что всех нас волнует – насколько все это хорошо или плохо конкретно для России?

    Ну, во-первых, я считаю, что если где-то добро побеждает зло, то общего добра в мире прибавляется. А поскольку добра в мире не так чтобы чересчур, всякой такой победе нужно радоваться. 

    Во-вторых, надеюсь, что рано или поздно (хотелось бы, чтобы раньше) мы станем свидетелями создания антиглобалистского интернационала. Опять же – камешек в копилку.

    В-третьих, у нас с Японией слишком много общего именно в плане традиции. Обе мы – нации молодые (возрастом чуть более тысячи лет), обе предельно культуроцентричны и даже литературоцентричны (кстати, Такаити напомнила мне одного известного японского писателя-самурая настолько, что я бы даже назвал ее «Мисима в юбке»).

    Далее: и русские, и японцы невероятно одарены, прежде всего, эстетически. И мы, и они больны своей национальной идеей и больше всего ценим жертвенность во имя высокой цели. В азиатском мире японцы вообще, может быть, единственный народ, в котором слова «личность» и «честь» имеют тот же смысл, который вкладываем в них мы. В то время как у наших друзей-китайцев человек – только винтик государственной машины, японцы весьма ценят и уважают личную свободу и духовную зрелость человека. И, кстати, невероятно восприимчивы к высокой русской культуре. 

    Но важно, что думает Такаити об отношениях с Россией, как видит роль Японии в мире, и вообще, как высоки ее шансы на преобразования?

    Начнем с третьего. Думаю, что шансы на успех преобразований у Такаити высоки. Несмотря на то что последние семьдесят лет либерал-глобалисты обращали японскую нацию в бессмысленное стадо (центральная программа либерал-глобалистов для всех наций мира), японцы сохранили свой дух. А теперь у них есть еще и свой лидер. Согласно последним опросам, до 65% японцев поддерживают новое правительство.

    Во-вторых, у Такаити есть большой союзник – Трамп. Трампу же нужны не столько колониальные владения в Тихом океане, сколько именно союзники. Что следует из самой логики трампистской геополитики.

    В отличие от глобалистов, которые видят мир общим и гомогенным, с единым центром управления, Трамп видит мир как систему баланса сил. Его геополитический принцип – сильные центры, способные поддерживать баланс сил в регионе. Именно поэтому ему выгодна более свободная и сильная Россия, с которой можно вести совместные проекты. И поэтому же ему выгодна более свободная и сильная Япония. Дело не в идеализме, такова логика трампистского консерватизма.

    Иными словами, Трамп, очевидно, освободит Японию от ее сегодняшнего позорного политического статуса и даст ей возможность развиваться в русле традиции и национальной культуры. Политически же новая Япония будет уравновешивать Китай и Россию в Тихоокеанском регионе в рамках трехполярного мира.

    Что же касается ужасов об армиях новых самураев у наших ворот – оставим это профессиональным истерикам. До создания современной армии, которая хоть как-то могла бы угрожать России или Китаю, Японии как до луны. А для того, чтобы развязать мировую войну, глобалистам Япония не особо-то и нужна, таких возможностей у них хватает и без нее.

    Другие материалы автора


    Главное
    Американский эксперт: США юридически обязаны соблюдать запрет ядерных испытаний
    Военкор: Главком ВСУ Сырский выехал в район боевых действий
    Макрон потребовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость»
    За два месяца в Польшу выехали 100 тыс. молодых украинцев
    Берлин отказался раскрыть данные о финансировании грузинских радикалов
    Трамп разрешил Южной Корее построить атомную подлодку в США
    При полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибло более 130 человек

    Индия нервирует США партнерством с Россией в небе

    Индия, которая смогла отказать США и продолжить закупать российскую нефть, пошла дальше. Теперь она рассчитывает на тесное сотрудничество в гражданской авиации с Россией, которая совершила настоящую революцию в отрасли. Вместо закрытия производств, Россия поднялась на новый уникальный авиационный уровень, которому завидуют в США и ЕС. Какие дела у Индии с Россией в авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия научилась создавать военные цунами

    Президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», который может нести заряд мощностью до двух мегатонн и превышает показатели самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Какие технологии использовались при создании «Посейдона», какие задачи он будет решать и когда ждать его постановку на боевое дежурство? Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

    «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации