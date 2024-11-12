Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

Давайте сперва кратко о том, что означает победа Трампа, чего мы избежали, и с чем нам придется еще столкнуться.

Прежде всего, не надо повторять глупости вроде «нам не важно, кто там у них президент». Конечно, нынешняя победа Трампа имеет колоссальное значение для всего мира. Причем именно такая – сокрушительная и безоговорочная, со взятием «почты, телеграфа, мостов» – то есть по всем параметрам и с Сенатом в придачу. В положении нашего мира она меняет примерно все. Скажем так: она переводит движение мира с вектора либерально-глобалистского на вектор национально-консервативный.

Заострим еще более. В случае победы демократов мир с огромной вероятностью ожидало бы сползание в пучину большой мировой войны. Первое, что сделал Трамп, – объявил, что в его президентство никаких войн не будет. То есть победа Трампа отодвинула часы судного дня и дала нам пять, десять, а то и больше лет передышки. Это как раз то время, за которое можно выстроить и новую, гораздо более устойчивую и безопасную конфигурацию мира, которую можно будет оставить детям. Иными словами, с победой Трампа мир получает шанс.

Недоверчивым на всякий случай напомним: когда Трамп победил в 2016 году, альтернативой ему была Хиллари Клинтон, готовая уже дать добро на сухопутную операцию в Сирии. Это означало, что большая война, которая настойчивыми провокациями неоконов вспыхнула в 2022-м на Украине, вспыхнула бы уже в 2017-м в Сирии, Иране, далее везде. Избранием Трампа мир этого сценария счастливо избежал.

С сегодняшним возвращением Трампа об этом можно говорить в еще большей степени.

Тем более что важнейшим итогом победы Трампа стал разгром неоконов. Именно эта мессианская банда стояла за всеми войнами обоих Бушей на Ближнем Востоке, она же (Нуланд, Коган, Блинкен) стояла за войной на Украине. Теперь неоконы потерпели столь сокрушительное поражение, что вряд ли уже когда-то оправятся.

Важно также понимать, что банда эта международная, имевшая огромное влияние и в Европе, да и у нас, если мы вспомним «Союз правых сил», прямо воссоздавший у нас неоконские структуры Вашингтона. Победа Трампа похоронила этот гадюшник. Так что тянуть мир в огонь ядерного Армагеддона теперь (во всяком случае, на какое-то время) стало некому.

Второе важнейшее значение победы Трампа – неизбежно грядущий за ней подъем правоконсервативных, национальных сил Европы. Такие люди, как Орбан, Фицо, Ле Пен, правые в Германии, Италии, Испании, Франции, получили в лице Трампа базу для своего реванша. В случае победы Камалы их ждало бы, скорее всего, полное уничтожение. Теперь же системный кризис ждет евробюрократию. Бесполезная, бессмысленная, коррумпированная свора евробюрократов осталась без подкормки из Вашингтона. И надо понимать: хотя сама по себе она не представляет ровным счетом ничего (это та же размноженная на принтере Камала Харрис), но именно на ней строится вся воинственная риторика НАТО, AUKUS и подобных им сообществ. То же касается NED и других таких же полуцэрэушных структур, через которые устраивались «оранжевые революции» по всему миру и которые были главной поляной неоконов. (Конечно, такие структуры умеют сохраняться и откладывать свои яйца. Однако хотя бы на какое-то время жало их вырвано).

При этом важно понимать, что Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс.

Который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Итак, 12 лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны: и Восток, и Запад, и Юг. Возможно ли такое? Не только возможно, но и необходимо, чтобы сохранить мир. То есть это вообще самый важный вопрос нашего времени. Важнее всех нынешних войн и конфликтов.

Теперь о том, чего все боятся. Трамп – человек, который будет избегать войн, но это, конечно, не значит, что с Трампом будет легко. Трамп против применения массированной военной силы, однако это никоим образом не касается сферы экономики и финансов. Как раз здесь Трамп будет вести себя исключительно агрессивно: патерналистская политика в интересах США, санкции в отношении контрагентов, драконовские пошлины и т. д. Он будет заставлять весь мир торговать за доллары. И к этому следует приготовиться всем – и Европе, и Китаю, и Ирану, и нам, конечно, тоже.

На первый взгляд кажется, что позиция Трампа не так сильно отличается от политики, которую вели демократы. Однако разница есть, и большая. Для демократов Америка – главный форпост глобализации, которую они использовали для построения мира с единым глобальным финансовым и политическим центром. Но на саму Америку им было совершенно плевать. Для глобалистов Америка – такая же дойная корова, как и все прочие в этом мире. Идеальный мир глобалистов: все в одном стойле, по своим клеткам, полностью контролируемым извне.

Цели Трампа совершенно иные. Он хочет сохранить США как ведущую экономическую и финансовую державу мира. Но это именно держава, именно Америка, а не какой-то безликий глобальный центр.

При этом Трамп не оспаривает существование иных мировых центров. Пусть евразийскими делами занимается Евразия – такова позиция Трампа. И таково же его отношение к ведущим евразийским игрокам: пусть этим миром управляют Европа, Россия и Китай. В отличие от глобалистов, Трамп не претендует на доминирование везде, он лишь хочет сделать Америку снова большой и сильной. И потому, говорит Трамп, мы будем жестко вести себя с конкурентами. Однако этот мир, как видим, совсем не похож на мир глобалистов, он похож, скорее, на тот многополярный мир, о котором говорит сегодня Россия.

Другая идея-фикс Трампа – оторвать Россию от Китая. Трамп опасается объединенной силы России-Китая, потому что она представляется ему опасной для Америки. Понятные опасения.

Демократы тоже опасались единой силы России-Китая. У демократов был сценарий смены власти в России. На это и был направлен проект «Навальный». То есть «оранжевая революция», смена власти в Москве, после чего новая либеральная Россия, подконтрольная глобалистам, натравливается на Китай. Таким образом, устраняются две главные опасности глобализма разом.

В такие игры Трамп не играет. Не допустить слишком тесного союза России и Китая он хочет с единственной целью – не дать возникнуть слишком мощному сопернику США. Как видим, между глобалистами и Трампом и здесь очень большая разница.

Понятно, что ничего общего с демократами-глобалистами у нас быть не могло. Ибо любой план глобалистов означал уничтожение России. Совсем иное дело Трамп, сверхидея международной политики которого – живешь сам, дай жить и другим.

Очевидно, такая позиция открывает большие возможности для договоренностей. Но есть ли у нас что предложить? Есть ли проект такого будущего мира, который мог бы устроить всех? Россию, США, Китай, а также Индию, Иран, арабский мир?

Мне кажется, что такой проект у нас есть. И он уже достаточно долгое время имеет хождение. Это идея трехполярного мира, или «мира на трех ногах», которую впервые выдвинул, кажется, профессор Академии геополитических проблем Анатолий Отрыба. Статья с одноименным названием была опубликована в последнем бумажном номере журнала «Однако» (2014), а затем была переведена и опубликована в Китае, где вызвала оживленный интерес. Суть проекта в том, что не двухполярный (конфронтационный), не многополярный (невозможный в глобальном мире, где сильные все равно будут пожирать слабых), но именно трехполярный мир (или «мир на трех ногах») мог бы стать устойчивой моделью будущего мироустройства.

Два первых полюса – это США и Китай. Третий же полюс – это, условно говоря, «неприсоединившиеся» к «американскому» и «китайскому» блокам страны: Россия, Индия, Иран, а также, возможно, арабский мир, страны Латинской Америки.

Похожий проект не так давно разрабатывался и «Изборским клубом». («Аркаим XXI век – концепция геостратегического усиления России и ее союзников» (2022).

В самом деле, большинство стран боятся конфликтовать с США, но в то же время стремятся избежать тотальной зависимости. Для таких стран самым удобным выходом стало бы вхождение в мир «третьего полюса». Такой полюс, помимо прочего, стал бы надежным буфером, работающим на избежание прямых военных конфликтов: между Китаем и США, Россией и Западом, Китаем и Индией и т. д.

Что же касается страха США перед юанем, то и США, и Китаю придется, очевидно, смириться с появлением новой общей валюты «третьего полюса» – это та цена, которую придется заплатить за мир во всем мире. Но плюс и особая ценность (в смысле сохранения мира) этой валюты в том, что она будет именно «общей», не принадлежащей единоличному гегемону.

Подобный мир «на трех ногах» и трех резервных валютах представляется, конечно, гораздо более устойчивым, нежели нынешний. Разумеется, для построения такого безопасного для всех мира каждому придется поступиться кое-какими амбициями. Америке – отказаться от роли мирового полицейского и абсолютного мирового лидера. Китаю – от амбиций стать абсолютной доминантой в Азии. Россия же сможет стать тем «Севером», который будет сохранять равновесие между Западом, Востоком и Югом. То есть занять место, которое даровано ее географическим положением, ее исторической судьбой и Господом Богом.

Двенадцать лет власти республиканцев (четыре года Трампа и восемь лет Вэнса) – это как раз тот срок, за который можно было бы поставить мир на рельсы строительства устойчивого миропорядка. Мира, который откатится от реальности большой войны.