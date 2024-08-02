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    Трамп выбрал нового Трампа

    @ dpa/Global Look Press

    2 августа 2024, 09:00 Мнение

    Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

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    Это клон Трампа во всех вопросах – так отреагировал Джо Байден на новость о том, что Трамп назначил будущим вице-президентом Джей Ди Вэнса, реднека из Огайо, ставшего популярным благодаря своей книге о «хиллбилли», простых и угрюмых жителях с холмов Мидлтауна. Книги, которая помогает понять победу Трампа, как писала о ней «Нью-Йорк таймс».

    Одновременно крайне правое американское интернет-издание «Брейтбарт» выпустило большое интервью, в котором Вэнс с порога заявляет: наши элиты ненавидят нашу историю и людей, которые живут в этой стране.

    Последнее и правда очень похоже на любых либералов в любой стране. 

    В Америке реакция на выбор Трампа однозначна: Большой Дон не стал идти на компромиссы, приятные истеблишменту, но, напротив, пошел – как это, собственно, всегда и было ему свойственно – на повышение ставок. Если уж трампизм – то трампизм на сто, двести процентов, трампизм на следующие двадцать лет (Вэнсу всего 38 лет), трампизм навсегда!

    И если все у Трампа получится так, как он хочет, то через четыре года лицом Республиканской партии, лицом консервативной Америки станет Джей Ди Вэнс, самый что ни на есть аутентичный реднек из «ржавого пояса», символ антипрогрессизма, символ традиции.

    Трамп столбит дорогу на десятилетия вперед. И возможно, это верно, что пуля, просвистевшая у виска, сделала этот выбор. Но дело, кажется, не столько в страховке (теперь – убьете Трампа, получите еще худшего Трампа), сколько в новом осмыслении жизни, которое, несомненно, дают такие мгновения: что мы оставим после себя? Что ж, вывод, очевидный и нам: после себя Трамп хочет оставить Трампа. Трампизм – главное детище его жизни, как большое будущее Америки. «Америки, которую мы потеряли» и желаем вернуть.

    Лозунг «Америка прежде всего» (который, заметим, сегодня звучит гораздо глуше, чем четыре года назад) – это лозунг еще тех, предвоенных американских изоляционистов, коими до Второй мировой был практически весь без исключения американский народ.

    Все эти бесчисленные эмигранты, покидавшие Европу в поисках новой мечты, все они хотели одного – нового света, оставив старый мир за спиной. И совсем-совсем не были расположены распространять «свет города на холме» на весь остальной мир. «Град на холме» должен притягивать к себе, но отнюдь не нести «свет миру» при помощи авианосных и штурмовых групп. Подобные трактовки американского мифа были более чем чужды старой довоенной Америке. Трамп – ее дитя, а Вэнс – ее дитя в еще большей степени. Один – миллиардер, другой – нищета, голь перекатная, однако с огромным чувством собственного достоинства («хиллбилли» – «Билли с холмов» и есть та самая коренная деревенщина глубинной Америки от Мидлтауна до Вирджинии).

    Пункт рождения – полная безнадега: экономическая депрессия, мать-наркоманка. Вэнса воспитала бабушка, которая, как он утверждает в своей книге, любила Господа, слово на букву F и владела тринадцатью пистолетами.

    А у Вэнса была не только воля, но и талант, его социальным лифтом стала армия. Четыре года в морпехах (Ирак), университет в Огайо, школа права в Йеле, легендарной кузнице политических кадров – там, где обзаводятся друзьями, спонсорами, покровителями, карьерой на всю последующую жизнь.

    Да, Йель – это уже темные воды, на которые любители конспирологических сюжетов уже вовсю дуют: а что это там за калифорнийские деньги? А что за жена-индианка из богатого индийского клана и профессорской семьи, от которой у Вэнса трое детей? Как этот нищеброд вообще смог проникнуть в Йель и сделать столь головокружительную карьеру?

    Еще каких-то тридцать лет назад, в той, еще традиционной, Америке, не имея значка принадлежности к привилегированной секте (клубу, сообществу), вы не имели шансов ни в карьере, ни в бизнесе. Но сегодня все смешалось в американском доме, все бурлит наплывом мигрантов, тотальным пересмотром общественных отношений и массами социальных грантов для маргиналов всех мастей.

    Впрочем… наверное, правы те, кто утверждает, что в раскрутку Вэнса вложился IT-миллионер Питер Тиль, создатель платежной системы PayPal. Немец по происхождению, либертарианец и открытый гей, Тиль, тем не менее, поддерживает христианство и традиционные ценности (для Америки это нормально), но главное – старый добрый американский изоляционизм и антиглобализм. Больше всего он ненавидит глобалистов-неоконов, главная его цель – вернуть Америку к себе самой.

    Таким образом, кажется не только «пуля» (или «химия», как заявляет сам Трамп) повлияли на выбор Вэнса, но и «бигтех». И это еще одна очень интересная доминанта времени: IT-индустрия, Кремниевая долина начинают уходить от демократов к Трампу.

    А что эта новая трампистская Америка сулит нам?

    Прежде всего Вэнс, воспитанный крайне религиозной бабушкой-протестанткой – католик. Что уже говорит о многом. То есть к вере он относится всерьез. Католицизм он принял в 2019 году под воздействием трудов Блаженного Августина. И конечно, в такой протестантской стране, как США, это поступок, и очень серьезный.

    Причем это не либеральный псевдокатолицизм а-ля Байден, это настоящий, консервативный, традиционный католицизм, от которого в прогрессистских США принято шарахаться. А из такого католицизма следует, прежде всего, полное неприятие абортов (это – «убийство», заявляет Вэнс), однополых браков, ультрафеминизма и прочего в том же духе.

    Итак, укорененность, идентичность, традиционная религиозность, изоляционизм, неприятие прогрессизма во всех его извращенных формах: мультикультурализм, мультигендерность, ЛГБТ. Миграция? Категорически нет.

    И никакого либерального всесмешения.

    Украина – «самая коррумпированная страна в мире». И еще: «мне все равно, что будет с Украиной». И наконец, Путин «не является экзистенциальной угрозой для Америки», – заявление Вэнса, вызвавшее скандал в Мюнхене. То есть предложение Европе самой заняться своей безопасностью.

    А вот что для Америки нехарактерно, но важно для простых людей, Вэнс – консерватор социальный: он за повышение минимальной заработной платы, за профсоюзы, за активную роль государства в поддержке традиционной семьи в повышении рождаемости.

    И еще пара цитат из Вэнса: «Корпорации стали слишком могущественны: Big Tech контролирует потоки информации так, что люди больше не могут высказывать свое мнение в этой стране». «ТНК угрожают нашим национальным интересам. Хотим ли мы жить в корпоративной олигархии, где вы не можете высказать свое мнение, не рискуя быть уволенным?».

    Итак, тотальная война глобализму? И все же чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы неплохо уже изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки. 

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