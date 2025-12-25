Брюссельская ведьма крадет Рождество

Тенденциям превратить Рождество в нейтральный «сезонный праздник», по возможности вообще избежав упоминания имени Христа из соображений толерантности, в Европе далеко не первый год.

Инициаторами инноваций традиционно выступала Британия. Еще в 1988 году Рождественские праздники в Бирмингеме были объявлены «зимними радостями». Скоро прогрессивному тренду последовали и другие английские города. А о замене рождественских поздравлений Merry Christmas! (Счастливого Рождества!) на открытках и вывесках политкорректным Season's Greetings! (С сезонным праздником!) начали дискутировать в Британском парламенте. Дошло до того, что Великобритании официально было запрещено ношение в рабочее время нательных крестов.

Не отставала и континентальная Европа. В 2012-м власти Бельгии переименовали национальные рождественские гуляния в «зимние удовольствия», правда совсем отказаться от слова «Рождество» не рискнули.

В том же году в датском городе Коккедал дело дошло до уличных драк, когда местная администрация под давлением азиатских мигрантов отказалась устанавливать елку на центральную площадь. Лишь реакция коренного населения заставила власти пойти на уступки и елку все же установили.

В сегодняшней Германии патриотизм – уже почти уголовное преступление. Во многих немецких школах Рождественские каникулы заменены нейтральным «зимним перерывом». В школьных столовых Германии запрещают подавать блюда из свинины. В классах массово отменяют уроки религии. В немецком городе Эшвайлер по требованию мигрантов запретили колокольный звон.

В начале 2025 года руководство шведского подразделения компании SSAB настоятельно порекомендовало своим сотрудникам не произносить фразу «С Рождеством!», заменив её «поздравлениями с сезонным праздником». А прогрессивная шведская епископша Ева Брунне призвала в целях толерантности снять кресты с куполов стокгольмской Церкви моряков.

В 2016 году во французском городе Публие по распоряжению властей из соображений опять же толерантности с городской площади была демонтирована скульптура Девы Марии. В Париже на соборной площади Нотр-Дам перестали устанавливать елку. Нет здесь больше и традиционных гирлянд. Макрон и нынешняя министерка культуры Франции Рашида Дати одобрили замену исторических витражей Нотр-Дам (несмотря на то, что они остались не тронуты при пожаре 2019 года) на новые с толерантным изображением негров работы лос-анджелесской художницы-левачки Клер Табуре.

15 декабря 2025 года французская Le Figaro обратила внимание на то, что из официальных поздравлений в Париже ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Весёлых праздников». Кроме того, власти Парижа, опасаясь реакции мусульман, отменили в этом году массовые рождественские мероприятия.

Представитель пресс-службы мэрии Парижа Саида Альмаси так назидает сегодня парижан: «Тот, кто хочет праздновать Рождество, может это делать с друзьями, с близкими, но он должен понимать значение слова «харам». Стоит помнить, что не для всех религиозные традиции Рождества кажутся безобидными, и каждый гражданин или гость Франции должен уважать своих соотечественников».

Неудивительно, что и в самом Брюсселе, центре сегодняшнего вавилонского всесмешения, вместо главной рождественской ёлки Европы последние годы устанавливают странную конструкцию на светодиодах – символ абстрактных же «зимних праздников». Рождественская ярмарка нейтрально называется теперь «Зимние радости».

Курс глобалистской верхушки на отказ от христианской идентичности Европы совершенно очевиден. Не так давно разразился скандал вокруг высказывания главы сегодняшней евробюрократии фон дер Ляйен о том, что «Европа – это ценности талмуда, еврейское чувство личной ответственности, справедливости и солидарности» (фон дер Ляйен заявила это еще 2022-м, однако обратили внимание на это высказывание только сейчас).

Если бы фон дер Ляйен хотела просто сделать приятное евреям, то почему она не сказала «ценности Торы», книги, которая является общей для евреев и христиан? Но Талмуд создавался именно как враждебная реакция на христианское Откровение и полон выпадов против Христа и христианства.

Ответа от фон дер Ляйен так и не дождались. Как и пояснений по поводу того, как отныне будут коррелировать в Европе ценности Талмуда с ценностями Корана. И как собирается евробюрократка, объявившая Европу талмудическим миром, сдерживать натиск на нее враждебного иудеям исламизма?

Безумие евробюрократии начинает приобретать уже шизофренические формы. Неизменным остается лишь агрессивное антихристианство и ненависть к христианским ценностям.

Понятен отсюда и очередной шаг Еврокомиссии, отказавшей на днях католической организации FAFCE в доступе к финансированию ЕС. Причина отказа – «несоответствие гендерной идеологии».

Заметим, что FAFCE (Федерация ассоциаций католических семей в Европе) – единственная на сегодняшний день официально зарегистрированная в Брюсселе христианская неправительственная организация. Деятельность ее сосредоточена на защите семьи, и именно это вызывает ненависть евробюрократов. Официально отказ был объяснен несоблюдением требований по учёту «разнообразных гендерных перспектив».

Член ЕС от Венгрии Кинга Гал прямо заявила, что происходящее – иллюстрация желания Еврокомиссии наказать FAFCE «за защиту семьи как основополагающей ячейки общества», поскольку в Брюсселе защита семьи уже рассматривается как преступление.

Очевидно, и до объявления преступлением самого исповедания христианства осталось недолго. Сдерживает глобалистов лишь остающийся еще слишком высоким процент христиан в Европе.

Многолетние исследования американского научного центра Pew подтверждают, что большинство респондентов (из 15 европейских стран) продолжают называть себя христианами, 91% крещены, более половины заявляют о своей вере в Бога. Так же, согласно данным Pew, христианство остается крупнейшей религией мира, которую исповедует почти треть населения Земли. Правда, красноречивы и тенденции: церковь посещают меньшинство опрошенных, количество христиан в Европе неизменно сокращается.

Правда, нарастает и реакция. Успех АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, партии реформ Фарраджа в Британии, успех консерваторов на католическом Юге Европе – закономерен. Христианское население этих стран, отодвинутое от участия в политической жизни, не желает мирится со своим положением.



