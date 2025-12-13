Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.19 комментариев
Жители Лондона вышли на акцию в защиту традиционного Рождества
В центре Лондона прошла массовая акция в защиту традиционного Рождества
На центральных улицах Лондона собрались десятки тысяч участников акции с рождественским концертом, выражая протест против секуляризации праздника и призывая «вернуть Христа в Рождество».
Массовая акция в защиту традиционного Рождества проходит в центре Лондона. Мероприятие организовано с элементами уличного рождественского концерта и носит название «вернем Христа в Рождество». Количество участников, по оценкам, достигает десятков тысяч человек. передает РИА «Новости».
Акцию возглавил известный правый активист Томми Робинсон, лидер движения «Соединим королевство». Участники выражают недовольство секуляризацией праздника и попытками уменьшить роль христианской культуры. По словам организаторов, мероприятие стартует «новое возрождение христианства в Британии, прославит наследие, культуру и христианскую идентичность».
Многие пришедшие развернули флаги Британии и Англии с лозунгами «соединим королевство», «Христос – царь» и «за христианские ценности». Со сцены выступают политические и церковные деятели, звучат рождественские гимны, толпа поет христианские песни и скандирует «Христос – царь».
Официальная Англиканская церковь резко осудила акцию из-за антимигрантской риторики Робинсона. На столичных остановках размещены плакаты с фразами: «Христос всегда был в Рождестве» и «постороннее у нас приветствуются». В церкви подчеркнули, что следует противостоять «захвату христианских символов популистами», а истинная христианская традиция подразумевает справедливость для слабых и мигрантов.
Ранее власти нескольких крупных городов Германии сократили или отказались от уличной рождественской иллюминации в связи с ограниченными бюджетами.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, сказав, что страны Европы теряют жизнеспособность.