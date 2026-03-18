Пропавших в Твери детей нашли у матери в Ленобласти
Объявленных в федеральный розыск несовершеннолетних брата и сестру из Твери нашли живыми и здоровыми в другом регионе страны, сообщили в следственном управлении СК Тверской области.
Подростки находятся вместе с матерью в Ленинградской области, угрозы для их жизни и здоровья нет, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
16 марта поступила информация об исчезновении 14-летней девочки и ее 10-летнего брата. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело, а школьников объявили в федеральный розыск. Силовики предполагали, что дети могли уехать в Петербург или Новгородскую область.
Ранее в Самарской области волонтеры нашли живыми двоих пропавших детей. Екатеринбургские правоохранители обнаружили двух исчезнувших школьниц спустя четыре дня поисков.