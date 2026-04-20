Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.
Ozon и Wildberries начали проверку пюре HiPP после сообщений о крысином яде
Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали проверку детского питания HiPP после новостей о возможном обнаружении крысиного яда в продуктах этой марки в Австрии.
Представители Ozon заявили, что все детское питание HiPP, представленное на площадке, проходит обязательную проверку перед продажей и поставляется официальным дистрибьютором ООО «ХИПП РУСЬ». Продукция производится на заводе в Калининграде и не импортируется из-за рубежа. В компании подчеркнули, что безопасность детей – безусловный приоритет, передает канал «360».
В Ozon добавили, что уже связались с поставщиком для получения уточняющей информации. В случае получения соответствующих рекомендаций от поставщика или регуляторов маркетплейс готов принять необходимые меры, вплоть до временной блокировки карточек товара.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что также проводят проверку детского питания HiPP на наличие некачественных партий. В компании подчеркнули, что уделяют особое внимание безопасности и качеству всей продукции на своей витрине.
Ранее агентство Reuters сообщило, что полиция Австрии обнаружила следы крысиного яда в баночках с овощным пюре HiPP для младенцев. По данным полиции, не исключено, что вещество могло быть добавлено намеренно злоумышленниками. Ранее токсичные вещества также находили во французских подгузниках.
Ранее Роспотребнадзор ввел временный запрет на оборот детских молочных смесей Nestle в России.
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая попросила проверить состав продукции данного бренда.