Полиция начала проверку после прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове
Во время представления в ростовском цирке неожиданно опустилась защитная сетка, и один из тигров выпрыгнул в зал к зрителям, вызвав срочную эвакуацию, полиция организовала проверку после сообщений в СМИ об инциденте.
Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после появления информации об инциденте в Ростове-на-Дону, передает РИА «Новости». Ранее очевидцы распространили в социальных сетях сообщения о том, что на манеже упало ограждение, отделявшее животных от зрителей, после чего один из хищников оказался в зале.
«Полиция проверяет информацию в СМИ об инциденте в цирке», – сообщил представитель управления МВД по Ростовской области. При этом он подчеркнул, что официальных заявлений в ведомство пока не поступало.
Представители развлекательного учреждения отказались давать пояснения прессе. Сотрудник организации сообщил журналистам, что они пока не будут комментировать произошедшее.
