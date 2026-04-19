Полиция начала проверку после прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после появления информации об инциденте в Ростове-на-Дону, передает РИА «Новости». Ранее очевидцы распространили в социальных сетях сообщения о том, что на манеже упало ограждение, отделявшее животных от зрителей, после чего один из хищников оказался в зале.

«Полиция проверяет информацию в СМИ об инциденте в цирке», – сообщил представитель управления МВД по Ростовской области. При этом он подчеркнул, что официальных заявлений в ведомство пока не поступало.

Представители развлекательного учреждения отказались давать пояснения прессе. Сотрудник организации сообщил журналистам, что они пока не будут комментировать произошедшее.

Госдума решила рассмотреть законопроект о запрете использования животных в цирках.