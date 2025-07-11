Песков заявил о готовности России защитить Арктику от угроз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия готова защищать свои интересы в Арктике от энергичных попыток вмешательства других государств, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва твердо настроена отстаивать свои права в регионе и осваивать его совместно с другими государствами.

Песков заявил: «На достаточно энергичные поползновения, скажем так, со стороны ряда других стран в отношении Арктики Россия достаточно твердо настроена отстаивать свои интересы там».

Он отметил, что Россия, как арктическая держава, продолжает осваивать регион и взаимодействует со многими странами в этой сфере. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва будет и дальше проводить такую политику.

Песков добавил, что Арктика должна оставаться территорией сотрудничества, а не конфронтации, тем более военной. Он отметил: «Однозначно в Арктике не надо сражаться, в Арктике надо сотрудничать. Арктика должна быть территорией сотрудничества».

Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали гонку ледокольных флотов с Россией. Китай собирается пересмотреть свою арктическую стратегию из-за координации действий России и США. Работа Арктического совета помогает налаживать контакты между Россией и США.