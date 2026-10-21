Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Сеть «Метро кэш энд керри» оштрафовали за продажу продуктов без маркировки
В Краснодаре сеть «Метро кэш энд керри» оштрафовали на 300 тыс. рублей
Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал ретейлера «Метро кэш энд керри» на 300 тыс. рублей за продажу продуктов питания без маркировки и указания сроков годности.
Суд Краснодарского края привлек компанию «Метро кэш энд керри» к административной ответственности, назначив штраф в размере 300 тыс. рублей, пишет ТАСС.
Иск в суд подало региональное управление Роспотребнадзора. В краснодарском магазине ретейлера инспекторы обнаружили продукты без маркировки, транспортной упаковки, этикеток и информации об изготовителе.
Кроме того, на товарах отсутствовали дата изготовления, сроки годности и условия хранения. Нарушения выявили при проверке картофеля, краснокочанной капусты, корневого сельдерея, а также охлажденных радужной форели и карпа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году бренды Gucci, Chloe и Loewe оштрафовали за ценовой сговор. Суд назначил штраф книжному магазину «Фаланстер» за пропаганду ЛГБТ (движение запрещено и признано экстремистским в России). Директора петербургского магазина «Подписные издания» оштрафовали за продажу нежелательной книги.