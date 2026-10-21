Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали две женщины
В результате атак беспилотников вооруженных сил Украины на территории Белгородской области получили осколочные ранения две местные жительницы, сообщили в оперативном штабе региона.
«Четыре муниципалитета атакованы ВСУ. Пострадали два мирных жителя», – говорится в сообщении штаба в Max.
В Шебекино и Грайвороне из-за ударов украинских дронов ранены две женщины.
В Шебекино беспилотник атаковал территорию предприятия, в результате чего женщина получила осколочное ранение поясницы. В Грайвороне удар пришелся на парковку коммерческого объекта, там местная жительница получила ранения бедра и ягодичной области. Обе пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.
Атаки дронов и обстрелы также зафиксированы в Белянке, Козьмодемьяновке, Крапивном, Масловой Пристани, Дорогощи, Малиновке, Красной Яруге и на трассе Шебекино – Короча. В населенных пунктах повреждены 12 автомобилей, пять частных и два многоквартирных дома, предприятие, склад и линия электропередачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник от атак ВСУ в Белгородской области погиб человек. При ударе беспилотника по легковой машине в регионе пострадали двое жителей. Дроны также атаковали автомобиль скорой помощи.