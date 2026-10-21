В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека

В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали две женщины

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Четыре муниципалитета атакованы ВСУ. Пострадали два мирных жителя», – говорится в сообщении штаба в Max.

В Шебекино и Грайвороне из-за ударов украинских дронов ранены две женщины.

В Шебекино беспилотник атаковал территорию предприятия, в результате чего женщина получила осколочное ранение поясницы. В Грайвороне удар пришелся на парковку коммерческого объекта, там местная жительница получила ранения бедра и ягодичной области. Обе пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.

Атаки дронов и обстрелы также зафиксированы в Белянке, Козьмодемьяновке, Крапивном, Масловой Пристани, Дорогощи, Малиновке, Красной Яруге и на трассе Шебекино – Короча. В населенных пунктах повреждены 12 автомобилей, пять частных и два многоквартирных дома, предприятие, склад и линия электропередачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник от атак ВСУ в Белгородской области погиб человек. При ударе беспилотника по легковой машине в регионе пострадали двое жителей. Дроны также атаковали автомобиль скорой помощи.