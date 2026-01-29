Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?10 комментариев
ВСУ продолжили вербовать колумбийцев несмотря на запрет наемничества
Латиноамериканские наемники ВСУ из подразделения «Специальная латинская бригада» (СЛБ) продолжают вербовку колумбийцев, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года.
Латиноамериканские наемники ВСУ из «Специальной латинской бригады» (СЛБ) продолжают активно вербовать граждан Колумбии даже после того, как конгресс этой страны одобрил присоединение к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, передает РИА «Новости». Перуанский вербовщик СЛБ в прямом эфире соцсетей рассказал, что группа новых колумбийских наемников отправится на Украину в начале февраля, а их подготовительный сбор намечен на 1 февраля.
Он также прокомментировал решение конгресса Колумбии ратифицировать конвенцию, заявив, что набираемые им люди якобы получат «законный» статус на Украине. В сентябре бойцы СЛБ уже пытались оправдаться в соцсетях после информации об их деятельности, ссылаясь на юридические уловки киевских властей, но фактически подтвердили свое участие в боевых действиях.
Конгресс Колумбии 3 декабря поддержал законопроект о ратификации конвенции против наемничества, который был внесен министерствами иностранных дел и обороны. Теперь документ ожидает рассмотрения в конституционном суде и подписи президента Густаво Петро.
