Tекст: Дмитрий Зубарев

Масштаб потерь ВСУ вынудил командование снижать требования к колумбийцам, которые нанимаются для участия в боевых действиях, передает РИА «Новости». Преподаватель юридического факультета Университета Росарио Марио Уруэнья Санчес заявил, что теперь в бригаде «Магура» опыт воинской службы для наемников не обязателен. «Требования минимальны. В бригаде «Магура» заявляют, что опыт воинской службы не обязателен, и постоянно снижают требования к кандидатам», – сообщил эксперт.

Санчес отметил, что изначально ВСУ ценили профессиональные качества колумбийских наемников, однако после гибели и ухода опытных бойцов акцент сместился на количество. По словам эксперта, «по мере гибели профессионалов или их отъезда на другие конфликты ВСУ пришлось компенсировать их числом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью. Украинский военный рассказал о прибытии 2 тыс. колумбийских наемников в зону боевых действий. Власти Колумбии решили запретить наемничество своих граждан.