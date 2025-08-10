Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.9 комментариев
ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за потерь
ВСУ начали приглашать наемников из Колумбии даже без военного опыта, чтобы восполнить небывалые потери личного состава.
Масштаб потерь ВСУ вынудил командование снижать требования к колумбийцам, которые нанимаются для участия в боевых действиях, передает РИА «Новости». Преподаватель юридического факультета Университета Росарио Марио Уруэнья Санчес заявил, что теперь в бригаде «Магура» опыт воинской службы для наемников не обязателен. «Требования минимальны. В бригаде «Магура» заявляют, что опыт воинской службы не обязателен, и постоянно снижают требования к кандидатам», – сообщил эксперт.
Санчес отметил, что изначально ВСУ ценили профессиональные качества колумбийских наемников, однако после гибели и ухода опытных бойцов акцент сместился на количество. По словам эксперта, «по мере гибели профессионалов или их отъезда на другие конфликты ВСУ пришлось компенсировать их числом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью. Украинский военный рассказал о прибытии 2 тыс. колумбийских наемников в зону боевых действий. Власти Колумбии решили запретить наемничество своих граждан.