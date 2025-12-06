Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Родинского, Торецкого, Гришино, Артемовки, Белицкого ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 465 военнослужащих, танк, пять бронемашин, включая американские MaxxPro и М113, и артиллерийское орудие.

Подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям пехотной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны возле Алексеевки, Андреевки, Рыжевки, Стариково и Хотени Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Байраком, Пролетарским, Вильчей, Лиманом и Волчанскими Хуторами.

При этом ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Шийковки, Новоосиново, Благодатовки, Куриловки, Новоплатоновки Харьковской области и Диброва ДНР.

Потери противника составили до 235 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены 18 пикапов, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и восемь складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Степановки, Северска, Червоного, Славянска, Резниковки и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Косовцево, Белогорья, Гуляйполя и Прилук Запорожской области.

Противник потерял до 235 военнослужащих, девять бронемашин, боевую машину РСЗО «Град» и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Безымянное в ДНР.

До этого они освободили Червоное в Запорожской области.

Ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.