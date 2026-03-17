Польша за неделю выдворила более ста украинцев

Погранслужба Польши за неделю выдворила 103 украинцев

Tекст: Тимур Шайдуллин

Польша за неделю выдворила из страны более 100 граждан Украины, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальное сообщение польской Пограничной стражи. С 9 по 15 марта примерно 360 иностранцев были обязаны покинуть страну в рамках процедуры добровольного возвращения.

Из этого числа 81 гражданин Украины выполнил обязательство о добровольном выезде. Еще 44 гражданина Грузии и 31 гражданин Колумбии также покинули Польшу по этой схеме. Однако 22 украинца были выдворены принудительно, согласно данным Пограничной стражи.

Как уточняют польские пограничники, среди задержанных иностранцев были те, кто осуждён за многочисленные кражи, вождение в состоянии алкогольного опьянения, нарушение общественного порядка, использование поддельных документов, а также за содействие незаконному пересечению границы и помощь в нелегальном въезде в страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Польше были зафиксированы случаи телефонного мошенничества с участием украинцев.

До этого власти Польши ограничили помощь беженцам с Украины, отменив бесплатный доступ к врачам и проживанию для большинства трудоспособных граждан. А президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении действия специального статуса для украинских беженцев.



