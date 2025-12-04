Силовики сообщили о шантаже российских бойцов украинским телеграм-каналом

Tекст: Елизавета Шишкова

Редакция украинского телеграм-канала «Северный канал», расположенного в Сумах, распространяла вымышленные материалы о российских офицерах, после чего связывалась с ними анонимно и предлагала удалить посты за 100-200 тыс. рублей, передает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что украинские спецслужбы применяли мошеннические схемы в стиле «кол-центров» для организации шантажа российских бойцов. В этих действиях, по его словам, замешаны как представители украинской разведки, так и граждане РФ, добровольно участвующие в подобных схемах.

«Последним грозит не только ответственность за мошенничество и шантаж, но и измена родине», – заявили представители силовых структур.

Ранее в отношении этого телеграм-канала Генеральная прокуратура РФ выдавала официальное предписание. Следственные мероприятия по этому делу продолжаются.

Ранее супруга российского бойца Елена Фролова рассказала, что украинские спецслужбы угрожают ей расправой за отказ сотрудничать.

Анастасия Быкова из Шебекино заявляла, что сотрудники СБУ пытались ее завербовать, угрожая ее отцу и требуя доступ к аккаунтам.