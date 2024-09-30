Покушавшийся на Прилепина украинец получил пожизненный срок

Суд приговорил украинца Александра Пермякова к пожизненному сроку за покушение на Прилепина

Tекст: Валерия Городецкая

По совокупности инкриминируемых преступлений Пермякову также назначен штраф в размере 700 тыс. рублей, передает ТАСС.

Первые пять лет он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима для отбывания оставшегося срока.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана. После проведения слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя.

Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором ехали Прилепин и его товарищ Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Согласно показаниям Пермякова, СБУ поручала ему убить писателя в Москве, выстрелив в затылок.