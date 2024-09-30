Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.4 комментария
Покушавшийся на Прилепина украинец получил пожизненный срок
Суд приговорил украинца Александра Пермякова к пожизненному сроку за покушение на Прилепина
Гражданин Украины Александр Пермяков приговорен к пожизненному лишению свободы за покушение на писателя Захара Прилепина, соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.
По совокупности инкриминируемых преступлений Пермякову также назначен штраф в размере 700 тыс. рублей, передает ТАСС.
Первые пять лет он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию особого режима для отбывания оставшегося срока.
По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана. После проведения слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя.
Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором ехали Прилепин и его товарищ Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Согласно показаниям Пермякова, СБУ поручала ему убить писателя в Москве, выстрелив в затылок.