Семья Федосеевой-Шукшиной назвала тяжелым состояние актрисы на ИВЛ

Семья подключенной к ИВЛ Федосеевой-Шукшиной заявила о тяжелом состоянии актрисы

Tекст: Ольга Иванова

Актриса попала в реанимацию из-за проблем с сердцем, пишет ТАСС со ссылкой на семью Федосеевой-Шукшиной.

«Состояние остается тяжелым. Продолжается искусственная вентиляция легких. Планируется ряд обследований в динамике и консультаций профильных специалистов», – сказала собеседница агентства.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Звание народной артистки РСФСР она получила в 1984 году. Актриса известна по ролям в фильмах «Печки-лавочки», «Калина красная», «Сверстницы» и других картинах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила о госпитализации матери в реанимацию из-за проблем с сердцем.

В феврале Ольга Шукшина опровергла сообщения об экстренной медицинской помощи народной артистке РСФСР.

В прошлом году дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной назвала пребывание актрисы в столичной больнице плановым медицинским обследованием.