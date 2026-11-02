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Семья Федосеевой-Шукшиной назвала тяжелым состояние актрисы на ИВЛ
Семья подключенной к ИВЛ Федосеевой-Шукшиной заявила о тяжелом состоянии актрисы
Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, находящейся в реанимации на искусственной вентиляции легких, остается тяжелым.
Актриса попала в реанимацию из-за проблем с сердцем, пишет ТАСС со ссылкой на семью Федосеевой-Шукшиной.
«Состояние остается тяжелым. Продолжается искусственная вентиляция легких. Планируется ряд обследований в динамике и консультаций профильных специалистов», – сказала собеседница агентства.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Звание народной артистки РСФСР она получила в 1984 году. Актриса известна по ролям в фильмах «Печки-лавочки», «Калина красная», «Сверстницы» и других картинах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила о госпитализации матери в реанимацию из-за проблем с сердцем.
В феврале Ольга Шукшина опровергла сообщения об экстренной медицинской помощи народной артистке РСФСР.
В прошлом году дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной назвала пребывание актрисы в столичной больнице плановым медицинским обследованием.