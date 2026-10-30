В пяти регионах России зафиксировали вспышку мышиной лихорадки

В пяти регионах России мышиной лихорадкой заразились свыше 1,5 тыс. человек

Tекст: Вера Басилая

Случаи заболевания зафиксировали у 1512 человек в Нижегородской и Саратовской областях, Башкортостане, Татарстане и Удмуртии. Осенний всплеск заболеваемости связан с миграцией мышей с полей ближе к домам в поисках тепла, передает Ura.ru со ссылкой на Shot.

Инфекция передается при вдыхании пыли с частицами выделений грызунов или прикосновении к зараженным поверхностям во время уборки на дачах и придомовых территориях. Инкубационный период болезни может достигать одного месяца.

У пациентов наблюдается резкое повышение температуры до 39–40 градусов, ломота в мышцах, головная боль, боли в животе и пояснице, а также покраснения на верхней части тела. В тяжелых случаях лихорадка приводит к нарушению работы почек и требует лечения в стационаре.

Вакцины от мышиной лихорадки в России нет. Врачи советуют использовать маску при уборке, тщательно мыть руки и не трогать гнезда, помет или мертвых особей голыми руками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о выявлении в России более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 за прошедшую неделю.