Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
В Тольятти пропал 15-летний подросток
Сотрудники правоохранительных органов организовали поиски 15-летнего юноши, который ушел из государственного учреждения в Тольятти и не вернулся, сообщили в Главном управлении МВД по Самарской области.
Юноша 2011 года рождения ушел из государственного учреждения «Единство» в Комсомольском районе города, его местонахождение до сих пор остается неизвестным, сообщило ведомство в Max.
К поискам привлекли участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторов. Ориентировки направили в другие правоохранительные организации.
На вид пропавшему 14–15 лет, рост составляет 160–165 сантиметров. Он имеет худощавое телосложение, короткие темные волосы и карие глаза. Подросток был одет в черную куртку и спортивные брюки, а также белые кроссовки. Полиция просит всех, кто обладает информацией о его местонахождении, обратиться в ближайшее отделение или позвонить по номеру 112.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду двух пропавших подростков в Новосибирской области обнаружили погибшими. В апреле в Самарской области развернули операцию по поиску трехлетней девочки.