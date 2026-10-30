В Тольятти пропал 15-летний подросток

Tекст: Алексей Дегтярёв

Юноша 2011 года рождения ушел из государственного учреждения «Единство» в Комсомольском районе города, его местонахождение до сих пор остается неизвестным, сообщило ведомство в Max.

К поискам привлекли участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторов. Ориентировки направили в другие правоохранительные организации.

На вид пропавшему 14–15 лет, рост составляет 160–165 сантиметров. Он имеет худощавое телосложение, короткие темные волосы и карие глаза. Подросток был одет в черную куртку и спортивные брюки, а также белые кроссовки. Полиция просит всех, кто обладает информацией о его местонахождении, обратиться в ближайшее отделение или позвонить по номеру 112.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду двух пропавших подростков в Новосибирской области обнаружили погибшими. В апреле в Самарской области развернули операцию по поиску трехлетней девочки.