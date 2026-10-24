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    24 октября 2026, 17:15 • В мире

    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США

    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Брюссель пытается закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса. Европейские лидеры боятся остаться в геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая. Если Брюсселю удастся войти в пул главных переговорщиков, то в чем будет заключаться его тактика? И какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Россия?

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию. Как пишут мировые СМИ, европейские лидеры сильно напуганы перспективой остаться в полной геополитической изоляции.

    Судя по публикациям в Berliner Zeitung и других европейских изданиях, в Брюсселе сейчас преобладают панические настроения, вызванные возможной трехсторонней встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне.

    Главная цель Брюсселя – любой ценой перевести дипломатический процесс из трехстороннего формата в многосторонний, чтобы Москва, Пекин и Вашингтон не перекроили карту безопасности в Европе за спиной самого ЕС.

    Накануне британская газета Telegraph сообщила, что в Европе рассматривают не менее пяти кандидатов на роль посредника в диалоге с Россией по украинскому урегулированию. В числе возможных переговорщиков называют президентов Финляндии и Чехии Александра Стубба и Петра Павела (возглавлял Военный комитет НАТО), а также премьер-министров Дании, Норвегии и Италии Метте Фредериксен (именно при ней страна заняла жесткую позицию по безопасности), Йонаса Гар Стере (в прошлом был министром иностранных дел и хорошо знаком с тонкостями арктической и европейской дипломатии) и Джорджу Мелони (придерживается правых консервативных взглядов, которые импонируют Трампу).

    По данным инсайдеров немецкой прессы, Стубб оказался самым перспективным кандидатом после недавних встреч со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, где за закрытыми дверями велись консультации по архитектуре будущих переговоров. Он рассматривается как идеальный «связной» с Трампом из-за их хороших личных отношений (играли вместе в гольф). Стубб удобен Брюсселю еще и тем, что совмещает жесткую пронатовскую позицию с географической близостью к России.

    При этом для Москвы, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы, ключевым моментом является его позиция.

    Владимир Путин в мае официально назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным представителем Европы для мирных переговоров. Российский лидер мотивировал это тем, что между ними сохраняется давнее личное доверие. Позже, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин сказал, что Шредер или человек его склада ума мог бы внести весомый вклад в урегулирование конфликта. При этом главапрезидент подчеркнул, что Москва не навязывает кандидатуру, и европейцы должны сами выбрать лидера, который не делал резких заявлений в адрес России.

    Как говорят эксперты,

    Москва будет разговаривать только с тем, кто готов признать новые территориальные реалии.

    Это может быть не один человек, а целая группа переговорщиков.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    В свою очередь политолог Вадим Трухачев считает, что Евросоюз в его нынешнем состоянии действительно способен стать самостоятельной стороной переговоров и недооценивать его нельзя.

    «ЕС главный спонсор Украины, конфликт идет у его границ, и там у Брюсселя есть влияние. Дания, например, финансирует Киев больше всех на душу населения и перекрывает выход России из Балтийского моря. Пренебрежительное отношение к такому противнику никогда ничем хорошим не заканчивалось. Да, ЕС, зациклившись на России, ослабил себя как глобальный игрок, но навредить России он еще может прилично. Избежать четырехугольника в лице Евросоюза плюс НАТО не получится: география не та, да и масштабы помощи таковы, что просто вывести их из игры невозможно», – пояснил Трухачев.

    Что касается конкретных переговорщиков, то это, по мнению эксперта, будет не один человек. «Скорее всего, команда: генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Стубб, председатель Евросовета Антониу Кошта, президент Чехии Павел, возможно, премьер Канады Марк Карни от англосаксов. Рютте – главный ястреб, он 12 лет координирует антироссийскую политику и сейчас имеет самый высокий аппаратный вес в Европе. Его посадили генсеком НАТО именно для переговоров с Россией», – добавил специалист.

    Трухачев полагает, что эта команда будет транслировать исключительно позицию ястребов и ставить ультиматумы до тех пор, «пока Россия не освободит как минимум Харьков и Запорожье». «То, что они готовы признать за Россией Крым и Донбасс, но не более, они уже считают своим поражением. Больше они пока отдавать не готовы», – подчеркнул политолог.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии не является нейтральной фигурой. «Стуб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит.

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт»,

    – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – сказал Селезнев.

    По мнению Трухачева, для Москвы будет приемлем переговорщик, готовый обсуждать территориальные вопросы шире, чем Крым и Донбасс. «Но личность мы выбрать не можем. При этом было бы правильно заявить самоотвод Рютте: вся его политика в отношении России строилась на лжи о катастрофе «Боинга» над Донбассом. В первый час он возвел эту ложь в абсолют, на ее основе сформировался третий пакет санкций, который был главным вплоть до 2022 года, а потом за эту ложь зацепилась цепочка другой лжи. Нужно сделать все, чтобы самый влиятельный политик Европы не был переговорщиком. Более приемлемые фигуры – канцлер Австрии Кристиан Штокер и бывший президент Словении Борут Пахор», – считает политолог.

    Трухачев напомнил, что Брюссель с самого начала пытался вклиниться в переговорный процесс, но сейчас европейские страны, ЕС и НАТО играют против Трампа, «хотят сделать из него хромую утку, чтобы внешнюю политику США определяли демократы и неоконсервативное крыло республиканцев».

    «Им не нравится сам факт того, что Трамп готов вести переговоры с Россией и признавать за ней хоть какие-то интересы. Они вообще не хотят ничего признавать. И Рютте вместе со Стуббом и Павлом успешно продавливают Трампа. У нас есть представление, что президент США может сломать об колено всех представителей западного сообщества. Это не так. Трамп не имеет достаточно полномочий и возможностей, чтобы продавить Евросоюз. Помощь США Украине сократилась, но она идет, пусть и за деньги», – подчеркнул эксперт.

    Москва настроена разговаривать только с теми, кто готов признать новые территориальные реалии и статус Украины, «но их надо в этом еще убедить, и убедить можно только силой». «Чем больше территории Россия будет контролировать, тем лучше. Пока Россия не окружит хотя бы Харьков и Запорожье, на Западе в целом будут считать, что Россию можно победить помощью Украине и санкциями. Харьков и Запорожье важны в силу географии: через них пролегает дорога из Центральной России в Крым и обеспечивается безопасность Донбасса. Николаев, Одесса, Днепропетровск – это уже желаемое, но не первоочередное. И не надо сводить США к Трампу, а европейскую страну – к действующему руководителю. Мы свели Венгрию к Виктору Орбану и теперь, к сожалению, будем за это расплачиваться», – подытожил Трухачев.

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