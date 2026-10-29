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    Украинцы не вернутся на Украину до победы России
    29 октября 2026, 11:48 Мнение

    Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

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    Зеленский хочет вернуть всех уехавших украинцев на подконтрольную ему территорию. При этом для того, чтобы это хотение стало взаимным, не делается ровным счётом ничего. Его хотелки в точном переводе с украинского звучат как приглашение на фронт и за решётку.

    «Нам нужно, чтобы 9,5 млн человек, которые находятся за границей по всему миру, вернулись в Украину, просто чтобы жить и строить свою страну», – заявил он на днях в интервью Fox News. Возникло два вопроса: откуда взялось это число и как Зеленский собирается возвращать украинцев.

    Некоторые цифры

    Сколько обладателей украинских паспортов оказалось по разным причинам вне юрисдикции Зеленского и его предшественника Порошенко, точно не может сказать никто. Есть реальные данные о бывших обладателях синей книжки с трезубцем на обложке, ставших россиянами. Их, как сказал президент Путин, от 5 млн до 10 млн. Это и жители освобождённых с 2014 г. территорий (они никуда из дома не уезжали и поэтому не возвращаются), и те, кто бежал от украинских реалий, и просто давно проживающие на территории России в соответствии с российским законодательством.

    Также 269 тыс. граждан Украины легально находятся в Белоруссии и 131,5 тыс. в Молдавии, плюс нашедшие убежище в других странах СНГ и Грузии

    Известно и количество легализовавшихся в других странах. На конец июля 2026 года лидерами по предоставлению временной защиты были:

    Германия – 1,3 млн;
    Польша – 961 тыс.;
    Чехия – 384 тыс. (лидер по числу беженцев на душу населения);
    Великобритания – 254,6 тыс.;
    Испания – 241,8 тыс.
    Почти 400 тыс. человек легально находятся в США и Канаде. И этот список можно длить и далее. В нём, заметим, нелегалы не учитываются.

    Под угрозой

    Во многих странах проводятся соцопросы в этой группе людей о готовности вернуться домой – и большинство пока не готово брать обратные билеты.

    Среди причин нежелания называют боевые действия, причём не только возможности попасть под обстрел, но и угрозу мобилизации, проводящейся на Украине варварским образом.

    Для тех, кто уехал легально, остаётся угроза по возвращению лишиться брони, а для других – наказание за незаконное пересечение границы. Правда, многие европейские страны не хотят принимать новых уклоняющихся и требуют военно-учётные документы – но для тех, кто легализовался раньше, это правило пока не действует.

    Что реально предлагает Украина этим людям? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится. Существуют непреодолимые препятствия как законодательного характера, так и в повседневной жизни на той территории. Проще говоря, любой вернувшийся может запросто угодить в тюрьму.

    Уголовный кодекс Украины предусматривает статьи о госизмене, «коллаборационизме» и «нарушениях территориальной целостности», оправдательные приговоры по которым можно пересчитать по пальцам. Об амнистии, не говоря уже об отмене, речи вообще не идёт.

    А ещё там вовсю действуют законодательство о языке, методички «института национальной памяти» и школьные программы соответствующего содержания. О том, как это работает на практике, могут в подробностях рассказать не только вырвавшиеся на свободу оттуда, но и «временно перемещённые лица», то есть бежавшие с востока Украины в западные области той же Украины и не решившиеся пересечь границу по разным причинам. Они получили полный набор унижений – от аренды жилья по баснословным ценам или отказе в этом как «москалям» – до издевательств за русский язык (а украинского они в большинстве своем не знают).

    И «бусификация», и политические репрессии, и украинизация – «священные коровы» для всех, кто видит настоящее и будущее как «украинскую Украину».

    Поможет только хирургия

    Единственный способ вернуть хотя бы часть украинских беглецов домой – это достижение целей СВО. Демилитаризация и денацификация – не отвлечённые понятия, а вполне реальные дела, которыми занимается Россия. Давайте их расшифруем.
    Простая приостановка боевых действий не достигает этих целей, а только откладывает их на будущее. Ведь и Зеленский, и его подчинённые неоднократно заявляли, что после заморозки мобилизация останется в силе, а проспект Бандеры и судебные решения по делам «коллаборантов» и других «антиукраинских элементов» – на месте.

    Любая демилитаризация начинается с демобилизации, причём без исключений, и прекращения репрессий для тех, до кого не дотянулись щупальца «людоловов». Тогда и появится у украинских мужчин теоретическая возможность или вернуться домой, или воссоединиться со своими семьями за рубежом.

    Сокращение регулярной армии и запрет на ряд видов вооружений также важны для остановки демографической катастрофы. Одно рождение на три смерти –такова сейчас формула украинской жизни.

    Денацификация – это не только прекращение прославления нацистов и роспуск идеологически мотивированных формирований. Это прежде всего пересмотр школьных и вузовских программ по гуманитарным дисциплинам и, разумеется, освобождение и прекращение преследования всех пострадавших за свои убеждения от СБУ, «мовных инспекторов» и «института нацпамяти».

    Без этих простых вещей никакого массового возвращения обладателей украинских паспортов на родину не будет.

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