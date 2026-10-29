Африка стала важной экономической целью России

Tекст: Ольга Самофалова

Товарооборот между Россией и странами Африки в ближайшем будущем может преодолеть отметку в 50 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка». Цель – удвоить торговлю к 2030 году.

С 2022 года этот показатель уже вырос в полтора раза – с 18 млрд до 27 млрд долларов в 2025 году. Основной прирост товарооборота произошел в 2023 и 2024 годах. В 2023 году он вырос с 17,9 до 24,5 млрд долларов, то есть почти на 37%, а в 2024 году – до 27,7 млрд долларов, то есть еще на 13,2%. «По всей видимости, это связано с общей перестройкой внешнеторговых потоков России из-за западных санкций. Более поздние данные ФТС указывают скорее на стабилизацию товарооборота России и Африки», – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

В 2025 году товарооборот остался почти на том же уровне – 27,1 млрд долларов. В этом показатель растет, но лишь на 1,5%: за восемь месяцев наторговали на 17,2 млрд долларов. В основном торговля строится на российском экспорте, импорт из стран Африки в разы меньше (4,4 млрд долларов из 27,1 млрд долларов).

«Официально товарная структура российского экспорта и импорта в разрезе географических направлений сейчас не публикуется. Ранее министерство экономического развития РФ сообщало, что основную часть российского экспорта в Африку составляют нефть и нефтепродукты, пшеница, химическая продукция, удобрения, различные металлы и изделия из них. Импорт из Африки в основном представлен сельскохозяйственной продукцией – фруктами, орехами, какао и кофе», – говорит Беленькая.

Чтобы России добиться цели и к 2030 году удвоить объемы торговли, придется постараться. «С учетом замедления прироста показателя с 2025 года, для этого нужны новые подходы, позволяющие расшить узкие места в расчетах, логистике и дисбалансах в торговле. Необходимо также учесть заинтересованность африканских партнеров в инвестициях в развитие местных производств, в которых могли бы участвовать российские компании», – говорит Беленькая.

Чтобы выйти на 50 млрд долларов к 2030 году, нужен средний рост около 13% ежегодно в 2026-2030 годах, но без новых крупных контрактов и кредитования покупателей достижение цели может сдвинуться за пределы 2030 года, считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

Интерес России к континенту понятен. Африку неслучайно называют континентом будущего, указал президент. Во-первых, страны континента составляют 12 из 20 самых быстрорастущих экономик на Земле. По данным Африканского Банка развития, средние темпы экономического роста государств континента находятся на уровне 4,2%, что выше среднемировых. Во-вторых, согласно прогнозам ООН, именно туда с 2030 года переместится центр мирового демографического роста. Еще через некоторое время, подчеркнул российский лидер, население Африки превысит 2,5 млрд человек, 70% которых будет составлять молодежь в возрасте до 30 лет.

Как же Россия намерена наращивать торговлю? «В первую очередь расчет на продовольствие, удобрения и сельхозтехнику. Здесь уже есть покупатели, а расширение поставок требует меньше времени, чем строительство энергетических объектов. СПГ тоже перспективен, но крупный прирост зависит от строительства приемных терминалов, электростанций и сетей», – говорит Чернов.

За девять месяцев 2026 года Россия экспортировала в Африку 13 млн тонн агропродукции, и это неплохо, учитывая полное перекрытие черноморских портов. Россия готова работать над адаптацией трех своих сельскохозяйственных культур для стран Африки – это кукуруза, сорго и просо.

Россия – стабильный и надежный поставщик минеральных удобрений в страны Африки. За десять лет поставки выросли с 1 млн тонн до 2,5 млн тонн в 2025 году, а в этом году должны выйти на 3 млн тонн. По сути, каждая третья тонна импортируемых удобрений в Африку сегодня приходит из России,

говорит президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. Компании планомерно увеличивают объемы поставок.

По отдельным странам объемы поставок выросли в разы, говорит Путин. По его словам, российское зерно и удобрения получают уже более 40 африканских стран, и Москва готова расширять географию поставок сельскохозяйственной продукции.

Россия поставляет странам континента семена, удобрения и сельхозтехнику, а также помогает развивать инфраструктуру для транспортировки, хранения и переработки продукции. Кроме того, Москва прорабатывает с рядом африканских государств проекты по строительству специализированных хабов для сельхозпродукции и техники.

Энергетика – еще одна важная сфера для сотрудничества стран Африки и России. По словам президента, Россия участвует в реализации более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах Африки, цель которых – облегчить доступ африканцев к недорогим и экологичным источникам энергии.

Прозвучала идея создать в Африке газовый хаб. «Новатэк» и Газпром заявили о готовности предоставить Африке свои технологии СПГ и сотрудничество в сфере добычи и переработки углеводородов.

«"Новатэк" готов предложить африканским партнерам две вещи: технологию, не имеющую аналогов в мире, и собственный СПГ для выработки энергии на десятилетия вперед. Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве и готовы совместно прорабатывать конкретные проекты и локации», – говорит заместитель председателя правления, директор по перспективным проектам «Новатэк» Сергей Соловьев.

По его словам, речь идет о создании промышленного энергетического хаба гравитационного типа – одна платформа 290 на 70 метров устанавливается на дно на глубине до 13 метров. «Это одновременно и причал, и хранилище СПГ, и регазификация, и электростанция мощностью до 1 ГВт. Прием до 7 млн тонн СПГ в год, что эквивалентно 10 млрд кубов. Платформа ставится на естественные глубины вне портового канала. Ни дноуглубления, ни конфликта с портом, ни береговой инфраструктуры», – пояснил топ-менеджер. По его словам, кроме средств акционеров, крупные совместные проекты в Африке могут быть профинансированы через Всемирный банк и Африканский банк развития.

Российская компания активно ищет покупателей, так как с 1 января 2027 года ЕС планирует запретить любой СПГ из России. Но быстро нарастить экспорт в Африку вряд ли получится.

«В Африке пока достаточно мало импортеров СПГ. В 2025 году весь континент импортировал меньше СПГ, чем "Новатэк" поставляет в ЕС. Но уже в 2027 году мы считаем вероятным экспорт российского СПГ в Египет. Это логистически удобный и растущий рынок. Планы по импорту СПГ в будущем имеют отдельные страны, например, Гана или Кот-д'Ивуар, но это в лучшем случае перспектива одного-полутора лет и в сравнительно небольших объемах. Создания СПГ-заводов или газового хаба в Африке на данный момент не ожидаем», – рассуждает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам». Идея имеет смысл, если заранее будут найдены покупатели и финансирование, считает Чернов.

России надо ориентироваться на то, как делает Китай, который торгует с Африкой на 288 млрд долларов. «Платежеспособность африканцев играет роль, но Китай торгует с ними в десять раз больше, потому что приходит с длинными кредитами и строит инфраструктуру.

Россия приходит с зерном и топливом, а платежи идут через подсанкционные банки. Показательно, что источником денег для хаба "Новатэк" сам называет Всемирный банк – собственных длинных денег на такие проекты у российских игроков нет», – говорит эксперт ИРТТЭК Михаил Вакилян.

Еще одна тема для развития – это строительство АЭС в Африке по российским технологиям. Пока такой проект реализуется только в Египте: к 2030 году там должна заработать АЭС «Эль-Дабаа» мощностью 2,8 ГВт. Строится она на российский госкредит в 25 млрд долларов. Учитывая рост спроса на электроэнергию в африканских странах, потенциал для строительства новых станций имеется.

«Перспективы строительства российских АЭС в Африке достаточно высоки. Многие страны континента сталкиваются с дефицитом электроэнергии, а дальнейшая индустриализация будет способствовать росту спроса на стабильные источники генерации. Однако это долгосрочное направление. Успешная реализация Росатомом строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте может создать предпосылки для заключения новых контрактов», – говорит Максим Абрамов, аналитик ФГ «Финам».

Среди перспективных направлений можно выделить Эфиопию, где Росатом уже согласовал дорожную карту подготовки проекта АЭС, а также Руанду, которая рассматривает строительство атомной станции малой мощности, добавляет эксперт.

Вместе с тем основными ограничениями остаются высокая стоимость строительства, недостаточно развитая электросетевая инфраструктура и необходимость подготовки квалифицированных специалистов, говорит Абрамов.

Поэтому в ближайшие годы ожидать массового строительства российских АЭС в Африке преждевременно. Однако в более долгосрочной перспективе регион может стать одним из перспективных рынков для Росатома.

Вакилян указывает, что для большинства стран Африки есть технические ограничения: блок ВВЭР-1200 больше всей энергосистемы Руанды или Буркина-Фасо, их сети такую станцию не примут, а малые станции пока существуют в меморандумах, и почти везде идет расчет на российские кредиты.

Иногда развитию экономических связей мешает отсутствие достаточного объема встречной товарной массы и низкая конвертируемость большинства африканских национальных валют, отмечает Павел Павлов, ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии.