Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.0 комментариев
В зоне проведения спецоперации погиб 31 сотрудник Следственного комитета
За время проведения специальной военной операции Следственный комитет потерял в зоне ее проведения 31 своего сотрудника, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.
«К сожалению, и мы потеряли в зоне специальной военной операции 31 нашего бойца», – цитирует Бастрыкина РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава управления военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов сообщил о разработке законопроекта о введении единого полугодового срока для выявления получателей выплат семьям погибших в ходе спецоперации.
Летом Бастрыкин предложил назначать участников спецоперации заместителями директоров школ по воспитательной работе.
В прошлом году президент России Владимир Путин отметил личное мужество правоохранителей в зоне проведения специальной военной операции.