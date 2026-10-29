Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.2 комментария
Житель Кировской области выстрелил в ребенка из пневматической винтовки
В Оричевском округе Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который из хулиганских побуждений выстрелил из пневматической винтовки из окна своей квартиры, ранив 14-летнего мальчика, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия, указало ведомство в Max.
Следствие установило, что 27-летний мужчина стрелял из окна квартиры. В результате 14-летний подросток получил ранение.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что мужчина объяснил свой поступок хулиганскими побуждениями и заявил, что не целился в людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Следственный комитет завел уголовное дело после того, как в Екатеринбурге открыли огонь по несовершеннолетнему. В том же месяце в Алтайском крае 17-летний юноша ранил ребенка из пневматического оружия. В июне в Амурской области подросток обстрелял прохожего из газобаллонного пистолета.