Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.2 комментария
ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли свыше 1,1 тыс. военнослужащих
ВС России за прошедшие сутки продвинулись на всех направлениях специальной военной операции, за это время потери ВСУ превысили 1,1 тыс. военнослужащих.
Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. В Харьковской области было нанесено поражение живой силе и технике подразделений пяти механизированных, трех мотопехотных бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Золочева, Голубовки, Никольского, Избицкого, Лобановки и Дергачей, говорится в канале Max Минобороны.
А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад тер обороны рядом с Ястребиным, Вакаловщиной, Путивлем и Радьковкой.
Противник при этом потерял более 260 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады тер обороны возле Маяков, Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР), Подвысокоuj, Глущенково, Студенокf и Моначиновкb Харьковской области.
При этом потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Дружковки, Николаевки, Василевской Пустоши, Семеновки, Славянска и Краматорска ДНР.
Противник потерял более 145 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии у Межевой Днепропетровской области, Степановки, Белозерского, Шиловки, Андреевки, Роганского, Староварваровки, Веселой Горы и Новопавловки ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 340 военнослужащих, семь бронемашин и станция РЭБ.
Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку.
Ранее на этой неделе армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области.
За прошлую неделю ВС России освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.